I colori dell’autunno e la magia del foliage tra i laghi e i paesaggi delle Tre Cime Dolomiti

Un viaggio lento e sostenibile tra Auronzo, Misurina e sentieri incontaminati per riscoprire il fascino della montagna nella stagione più silenziosa.

In settembre i paesaggi naturali cambiano tonalità dando ufficialmente inizio al fenomeno affascinante del foliage. Nel territorio del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti in Veneto si trovano luoghi incantati dove ammirare i toni caldi della stagione, il silenzio e la tranquillità dei sentieri montani. L'ambiente lacustre rappresenta la cornice ideale, con le acque che riflettono gli alberi dorati sormontati da cime maestose, offrendo un'occasione perfetta per escursioni panoramiche e soste culinarie prima della chiusura stagionale di rifugi e strutture.

Una delle mete più accessibili è il lago di Auronzo, noto anche come lago di Santa Caterina, caratterizzato da un anello pianeggiante e panoramico di 6 km. Il percorso sterrato e ben battuto permette di ammirare punti suggestivi come il ponte di Transacqua, il caratteristico ponte in legno e la possente diga di Santa Caterina. A breve distanza sorge il più raccolto lago di Antorno, situato a 1.866 metri di quota, un piccolo specchio d'acqua alpino che regala una vista ravvicinata sulle Tre Cime di Lavaredo attraverso un facile anello di appena cinquecento metri ideale per un picnic o una sosta rilassante.

Gli amanti delle due ruote possono esplorare la zona percorrendo la pista ciclabile che collega Auronzo a Misurina, un tracciato spettacolare di quasi 22 km con un dislivello di circa 923 metri percorribile comodamente anche in ebike. La via si snoda lungo la Val Ansiei costeggiando il fiume omonimo, attraversa la suggestiva Foresta di Somadida e sale gradualmente fino al lago di Misurina e alla chiesetta di Col de Varda, offrendo aree di sosta attrezzate e panorami di straordinaria bellezza prima della discesa o del proseguimento verso le Tre Cime di Lavaredo.

Questa esperienza si inserisce perfettamente nella filosofia dello slow tourism promossa dal Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti, che valorizza una montagna lenta, sostenibile e consapevole. Lontano dalle catene alberghiere e dal turismo di massa delle piste affollate, il cuore delle Dolomiti Bellunesi offre un paradiso naturale incontaminato dove ritrovare i propri spazi, assaporare un'autentica accoglienza e vivere una vacanza all'insegna del profondo relax e della rigenerazione.

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