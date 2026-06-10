Estate per bambini: la magia dell’estate in famiglia nel territorio di Lana

L’estate nel territorio di Lana, in Alto Adige, è un invito a riscoprire il piacere di stare insieme, immersi in una natura che diventa un grande parco giochi a cielo aperto. Con il programma “Estate per bambini”, da inizio luglio a inizio settembre, ogni giornata si trasforma in un’esperienza nuova, fatta di scoperte, emozioni e attività pensate per coinvolgere grandi e piccoli. La vacanza in famiglia assume così un ritmo speciale, capace di unire avventura e relax, grazie ai paesaggi alpini e all’atmosfera accogliente che caratterizzano la regione.

Tra le proposte più amate spiccano le attività all’aria aperta, che permettono ai bambini di vivere la montagna in modo autentico e divertente. Le famiglie possono lanciarsi in un’entusiasmante discesa di rafting sul fiume Adige, lasciarsi trasportare dalle rapide con il wild river tubing, oppure passeggiare tra boschi e radure accompagnati da dolcissimi alpaca e lama. Ogni esperienza è organizzata in piccoli gruppi, per garantire sicurezza, qualità e un coinvolgimento totale, trasformando il gioco in un’occasione di apprendimento e meraviglia.

Un momento particolarmente affascinante è la visita al maso Kammerhof di Lana, dove si entra “Nel mondo delle api”. Qui i bambini scoprono come funziona un alveare, imparano a riconoscere la regina e osservano da vicino il lavoro dell’apicoltore. La dimostrazione dell’estrazione del miele e la creazione di candele in cera d’api rendono l’esperienza ancora più coinvolgente, avvicinando i più piccoli al tema della biodiversità e all’importanza delle api per l’ambiente. Al termine della visita è possibile acquistare miele, propoli e prodotti artigianali, portando a casa un ricordo autentico della vacanza.

Per chi ama gli animali, l’escursione con alpaca e lama a Verano è un appuntamento imperdibile. Il piccolo gregge di Lapakafun accompagna le famiglie lungo sentieri immersi nella quiete del bosco, regalando panorami mozzafiato e momenti di pura serenità. Camminare accanto a questi animali dal carattere dolce e curioso permette di rallentare i ritmi e vivere la montagna con occhi nuovi, fino a raggiungere il suggestivo Knottnkino 2 – Beimstein, un punto panoramico che lascia senza fiato.

Per i bambini più avventurosi non mancano le attività sportive: alla Rockarena di Merano, con “Roccia, corda e casco”, possono cimentarsi nell’arrampicata seguiti da istruttori professionisti, imparando a superare piccoli timori e a raggiungere nuove altezze. Il rafting tra Castelbello e Naturno regala una giornata di spruzzi e risate, mentre il wild river tubing in Val Passiria offre un mix irresistibile di adrenalina e freschezza estiva.

Accanto alle attività outdoor, la regione di Lana propone laboratori creativi e gustosi che stimolano fantasia e manualità. I piccoli chef possono preparare “Burger buns colorati” al maso Schrenteweinhof, impastando panini arcobaleno con ingredienti freschi. Alla “Bottega magica del marzapane” di KuchenArt, invece, i bambini modellano animali e figure fantastiche, dando libero sfogo alla creatività. E per i più golosi c’è “Dolce è squisito!” nella pasticceria di Sonia a Postal, dove si osserva la preparazione del gelato artigianale prima di gustarne una pallina.

La vacanza a Lana continua anche fuori dalle attività organizzate, grazie a un territorio ricco di sentieri, percorsi tematici e itinerari adatti alle famiglie. Lo Skills Park Falschauer, lungo il torrente Valsura, è un vero paradiso per chi ama la bicicletta: un’area immersa nel verde dove bambini e adulti possono migliorare equilibrio e tecnica in totale sicurezza, vivendo lo sport come un gioco condiviso.

A rendere tutto ancora più speciale c’è la Mappa avventura per famiglie, una compagna di viaggio che trasforma ogni escursione in una missione da completare. Con l’aiuto della simpatica ape mascotte, i bambini collezionano adesivi nei luoghi visitati – dal Museo sudtirolese della frutticoltura ai 7 Giardini di Kränzelhof, dal Castel Lebenberg alla piscina naturale di Gargazzone – creando un percorso emozionante che stimola curiosità e spirito di esplorazione. Ogni adesivo diventa il simbolo di un ricordo, ogni tappa un’avventura vissuta insieme.

L’estate nel territorio di Lana è così: un intreccio di natura, gioco, scoperta e meraviglia, dove ogni famiglia può trovare il proprio ritmo e ogni bambino può sentirsi protagonista della vacanza più bella.

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