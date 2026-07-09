L'estate infinita nel Veneto: relax e natura nei villaggi open air di Pagnan Group

Da settembre, la magia del mare Adriatico si scopre con ritmi più lenti, all'insegna del comfort e della libertà tra il Delta del Po e l'eleganza di Chioggia.

Il mese di settembre rappresenta la scelta ideale per chi desidera prolungare il piacere delle vacanze estive lontano dalla frenesia di agosto, approfittando di un clima soleggiato e di atmosfere decisamente più rilassate. Le strutture open air di Pagnan Group offrono scenari perfetti per concludere la stagione in bellezza, coniugando il contatto con la natura e il massimo comfort abitativo tra il Parco del Delta del Po e le spiagge di Isolaverde di Chioggia. Chi sceglie il Barricata Holiday Village, immerso nella riserva naturale patrimonio dell'UNESCO, trova un rifugio autentico dove il glamping di lusso incontra la natura incontaminata, con l'opportunità unica di cavalcare in riva al mare grazie al Ranch del mare. Le soluzioni proposte, che includono moderne mobil home e tende dal design ricercato, garantiscono un'esperienza immersiva, ideale sia per le famiglie che per le coppie in cerca di tranquillità.

Spostandosi verso Isolaverde di Chioggia, l'offerta prosegue con l'energia di Isamar Holiday Village e l'eleganza raffinata di Isaresidence Holiday Resort. Il primo si distingue per una proposta di svago imponente, grazie a un parco acquatico di oltre 14.000 metri quadrati, numerose piscine e un'ampia offerta sportiva che accontenta davvero tutti, dai bambini ai genitori. Isaresidence rappresenta invece l'oasi di charme del gruppo, dove gli appartamenti Prestige offrono un soggiorno caratterizzato da arredi di design e comfort all'avanguardia, mantenendo comunque l'accesso privilegiato a tutti i servizi del vicino villaggio. Visitare Chioggia, la piccola Venezia, diventa così un'esperienza arricchente, facilitata dalla vicinanza a mete culturali di grande valore e dalle gite in barca nella laguna veneta.

Settembre non è solo il mese migliore per la vivibilità degli spazi, ma è anche il momento perfetto per godere di tariffe particolarmente vantaggiose dopo l'alta stagione. Con prezzi che si abbassano sensibilmente, è possibile pianificare soggiorni in mobil home, appartamenti o piazzole camping a condizioni decisamente favorevoli, senza rinunciare alla qualità dei servizi. Questa visione della vacanza rispecchia l'impegno di Pagnan Group, realtà veneta con una solida tradizione che dal 1929 mette al centro dei propri progetti il rispetto per il territorio, la sostenibilità e la cura del benessere degli ospiti. Che si cerchi l'avventura selvaggia nel Delta o un soggiorno all'insegna dell'eleganza a pochi passi da Venezia, le strutture del gruppo si confermano un punto di riferimento per chi vuole vivere il mare Adriatico in modo autentico, sereno e profondamente rigenerante fino alla fine di settembre.

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