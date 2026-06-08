Namibia: un viaggio nel cuore dell'Africa dove il deserto incontra l'oceano

La Namibia si estende per oltre 1500 chilometri lungo l'Oceano Atlantico, offrendo uno scenario straordinario caratterizzato dal suggestivo incontro tra l'oceano e il deserto del Namib. Il tour organizzato da I Viaggi di Giorgio inizia a Windhoek, la capitale che mantiene un fascino europeo simile a quello di una cittadina tedesca. L'itinerario prosegue verso i parchi naturali più rinomati del pianeta, tra cui il Parco Otjiwa, dove è previsto un safari notturno in lodge, e il celebre Parco Etosha. Quest'ultimo è uno dei parchi più grandi del continente africano e ospita 114 specie di mammiferi, incluse alcune rare e a rischio estinzione come il rinoceronte nero, l'impala dal muso nero e il ghepardo.

Il percorso si spinge poi nel Damaraland, una regione montuosa e arida caratterizzata dalla presenza di un'antica foresta pietrificata e di storiche iscrizioni rupestri. In questa zona, i viaggiatori hanno l'opportunità di incontrare gli Himba, il cosiddetto "popolo rosso della Namibia", noto per la tradizione di cospargersi il corpo con un particolare unguento per ragioni estetiche. Spostandosi verso la costa, l'itinerario tocca Cape Cross, sede di una delle colonie di foche del Capo più grandi al mondo, per poi raggiungere Swakopmund, la principale località marina namibiana.

Il viaggio dedica ampio spazio all'esplorazione dei deserti: il deserto del Namib, considerato il più antico del mondo con i suoi 43 milioni di anni, e il deserto del Kalahari, una terra caratterizzata da vento e sole intenso che si trasforma in un tripudio di colori dopo le piogge. Il tour, che ha una durata di 13 giorni e 11 notti, partirà il 20 giugno 2026 con un costo a partire da 4970 euro a persona.

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