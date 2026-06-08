FestivalFlorio 2026: le Egadi si preparano alla XIV edizione all’insegna della cultura

Dal 28 giugno al 5 luglio, Favignana e le isole dell’arcipelago diventano il palcoscenico di un ricco programma multidisciplinare che intreccia musica, teatro, letteratura e tradizioni locali.

Le isole Egadi sono pronte a trasformarsi ancora una volta in un laboratorio culturale a cielo aperto. La quattordicesima edizione del FestivalFlorio, sotto la direzione artistica del Maestro Giuseppe Scorzelli, si svolgerà dal 28 giugno al 5 luglio 2026. La manifestazione, ormai consolidata come uno dei progetti culturali più significativi del Mediterraneo, promette di valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico di Favignana, con appuntamenti diffusi anche a Levanzo e Marettimo. Il festival, nato nel 2012, rinnova la sua vocazione di ponte tra le arti, l'identità del territorio e una visione internazionale di altissimo livello.

L'inaugurazione, fissata per il 28 giugno, vedrà protagonista l'attore Leo Gullotta, a cui sarà conferito il Premio Favignana per il Teatro, simbolo dell'impegno civile e artistico che anima la rassegna. Il programma proseguirà con un susseguirsi di eventi di grande spessore, tra cui l'incontro-spettacolo di Carlotta Proietti dedicato all'eredità di Gigi Proietti e la performance eclettica di Sergio Baietta con il suo progetto Chopin Reloaded. Il primo luglio, l’Ex Stabilimento Florio - cuore pulsante della memoria industriale delle Egadi - ospiterà la celebre violoncellista tedesca Raphaela Gromes, accompagnata al pianoforte da Julian Riem. La programmazione si arricchisce il 2 luglio con il racconto intimo di Marco Morricone dedicato al padre Ennio e con l'approfondimento epistolare tra Eduardo e Luca De Filippo.

La vocazione multidisciplinare del FestivalFlorio si esprime anche attraverso la divulgazione scientifica e la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche. Il 4 luglio, il reading Cacciatori di Comete unirà scienza e teatro, mentre le degustazioni curate in collaborazione con le Cantine Florio e l’Associazione Cucina Siciliana offriranno un viaggio autentico nei sapori trapanesi. Non mancheranno momenti di alta formazione, come la masterclass di violoncello tenuta dalla Gromes per i giovani talenti, e le sessioni dedicate ai piatti tipici come le busiate cù l'agghia.

Il gran finale è previsto per il 5 luglio nella suggestiva cornice della Marina di Favignana, dove Giovanni Allevi chiuderà la XIV edizione con Armonie Invisibili, un evento speciale che fonderà musica, narrazione e la bellezza del paesaggio marino. Con questo cartellone, il FestivalFlorio si conferma come un pilastro della Sicilia contemporanea, un luogo dove la cultura non solo viene rappresentata, ma vissuta come motore di sviluppo e incontro tra artisti e visitatori, rendendo le Egadi una destinazione di qualità unica nel Mediterraneo.

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