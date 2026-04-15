Ponti di primavera: tre rotte leggendarie per viaggiatori in cerca di mito

L’arrivo della primavera 2026 invita a scoprire il mondo attraverso itinerari che fuggono dal turismo di massa per rifugiarsi nella storia profonda e nelle tradizioni più autentiche. Per chi sogna il fascino dell'Antico Egitto, I Viaggi di Giorgio propone una navigazione lenta sul Nilo a bordo della Dahabeya, un’imbarcazione a vela che evoca le atmosfere raffinate dei romanzi di Agatha Christie. Il viaggio, con partenza il 24 aprile, tocca luoghi avvolti nel mito come la Valle dei Re e la tomba di Nefertari, partendo dalla vibrante capitale Il Cairo per poi risalire il fiume da Luxor, in un'esperienza di dieci giorni che fonde l'archeologia più celebre al mondo con il piacere di una vita di bordo esclusiva e senza tempo.

Spostandosi verso nord, il viaggio si fa ancora più remoto con un itinerario dedicato alla Mesopotamia turca, la culla delle civiltà situata nell’Anatolia orientale. Protagonista assoluto è il sito di Göbekli Tepe, considerato il luogo di culto più antico mai scoperto, risalente al 9.500 a.C. Questo tour, che inizia il 25 aprile, attraversa territori millenari dove nascono il Tigri e l’Eufrate, includendo meraviglie del patrimonio Unesco come le sculture giganti del Monte Nemrut e la città di pietra di Mardin. È un percorso pensato per chi cerca una connessione spirituale con il passato, tra giardini storici e monasteri arroccati in un paesaggio che sembra essersi fermato ai tempi delle prime grandi religioni.

Per chi invece desidera spingersi verso l'Estremo Oriente, la Cina meridionale offre lo spettacolo unico della Festa del Pasto delle Sorelle. In questo viaggio di quattordici giorni, con partenza il 26 aprile, si entra in contatto con la minoranza etnica dei Miao, celebre per i pesanti e spettacolari paramenti d'argento indossati dalle donne per attirare l'amore e scacciare gli spiriti maligni. Il percorso si snoda tra villaggi costieri e architetture rurali perfettamente conservate, permettendo ai viaggiatori di ammirare non solo la cultura millenaria del Guizhou, ma anche le meraviglie naturali del Paese, inclusi i celebri panda giganti, con la sicurezza di un accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del tour.

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