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Merano si rigenera con lo Yoga Meeting: al via la XIV edizione "Healing Harmony"

Pubblicato il: 16/04/2026
Autore: Redazione GreenCity
Il 18 e 19 aprile 2026 il Kurhaus diventa la capitale del benessere olistico con due giorni di masterclass, meditazione e incontri aperti a tutti.

La primavera di Merano sboccia all'insegna della consapevolezza con il ritorno dello Yoga Meeting Merano, uno degli appuntamenti più prestigiosi in Italia per gli amanti delle discipline olistiche. Giunto alla sua quattordicesima edizione, l'evento trasformerà le eleganti sale del Kurhaus in un tempio dedicato alla crescita personale e alla riconnessione interiore. Il tema scelto per il 2026, "Healing Harmony", sottolinea il valore terapeutico dello yoga - oggi ampiamente validato anche dalla scienza - come strumento per ridurre lo stress, potenziare il sistema immunitario e ritrovare un equilibrio psicofisico profondo.

Organizzato dall’Associazione Artè in collaborazione con l’Azienda di Soggiorno di Merano, il festival propone un programma eclettico capace di far dialogare la saggezza millenaria orientale con le moderne neuroscienze. Dai principianti ai maestri esperti, i partecipanti potranno spaziare tra sessioni di Hatha, Power e Vinyasa Yoga, ma anche scoprire lo yoga miofasciale, la meditazione camminata e le vibrazioni rigeneranti di gong e mantra. L'obiettivo è offrire una risposta concreta ai ritmi frenetici della vita contemporanea, promuovendo la resilienza e l'ascolto interiore attraverso il respiro consapevole.

Uno dei punti di forza della manifestazione è la sua natura inclusiva e gratuita: l'accesso alle conferenze, alle performance artistiche e all'area espositiva è aperto a tutta la comunità. Oltre ai workshop tecnici, il pubblico potrà esplorare stand dedicati a prodotti naturali e sostenibili, assistere a concerti ispirati alla tradizione indiana e gustare proposte gastronomiche vegetariane e vegane. Merano, con la sua storica vocazione termale e la sua cornice montana, si conferma il luogo ideale per questo viaggio verso l'armonia tra corpo e natura.



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