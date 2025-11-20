Tra Valsesia, Ossola e Monte Rosa ogni esperienza invita a ritrovare equilibrio, armonia e pace con la natura

Lamontagna, nella sua essenza più vera e sostenibile, non è solo una meta: è un modo di vivere. InAlto Piemonteesiste un inverno consapevole, autentico e capace di riportare la natura al centro, un inverno che “respira” e invita chi lo attraversa a fare lo stesso. È lo spirito che animaSUSTAINEVENTS, progetto finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia–Svizzera 2021–2027 e guidato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, con l’obiettivo di promuovere un modello di turismo fondato sui valori della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, secondo i criteri ESG.

Grazie alla collaborazione tra enti, associazioni e operatori, l’Alto Piemonte – che unisce Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli – insieme al Varesotto e al Canton Ticino, si afferma come un laboratorio d’eccellenza per un turismo capace di coniugare bellezza naturale e innovazione sostenibile. Qui la montagna diventa racconto di equilibrio e rispetto: un modello replicabile, dove attività, eventi ed esperienze sono pensati per lasciare un’impronta positiva sull’ambiente e sulle comunità locali.



Sulle tracce della tradizione Walser, tra natura e cultura

LaValsesiasi conferma una delle mete più autentiche e suggestive per vivere la montagna nella sua dimensione più profonda. Durante l’inverno, la valle offre un’ampia gamma di proposte legate all’ecoturismoe alla scoperta del territorio attraverso le sue comunità locali. Dalle visite ai borghi storici ai laboratori artigianali, fino alle degustazioni di prodotti a chilometro zero, ogni attività diventa occasione per conoscere la vera anima del luogo.

AdAlagna Valsesia, la cultura Walser attraversa quasi un millennio di storia mantenendo un equilibrio prezioso tra ambiente, presenza umana e trasformazioni climatiche. È un paradiso verde e silenzioso da esplorare, dove ogni passo racconta armonia e rispetto. Qui una comunità abituata alla vita d’alta quota continua a coniugare vocazione turistica e sostenibilità, riconoscendo la montagna come un patrimonio da custodire, in perfetta sintonia con i valori promossi da SUSTAINEVENTS.

La tradizione Walser vive anche aMacugnaga, la “perla del Rosa”, dove questo popolo di origine alemanna si insediò nel XIII secolo dando vita a una delle comunità alpine più caratteristiche. Un’eredità che resiste nelle architetture in legno del XVI secolo, nei costumi tradizionali, nella lingua Titsch e nel suggestivo nucleo del Dorf con la Chiesa Vecchia, il cimitero e il tiglio secolare.

Un modo suggestivo per ripercorrere le tracce dei Walser è una ciaspolata nel villaggio diBosco Gurin, il più alto del Ticino, dove un breve percorso circolare conduce tra boschi innevati e costruzioni in Blockbau. Dal borgo di Ferder il sentiero sale verso Endra Staful offrendo scorci sul villaggio fondato nel 1253 e sulla sua storia. Lungo il cammino compaiono edifici antichi e, con un po’ di fortuna, i leggendariWeltu, piccoli guardiani delle foreste.

Val d’Ossola: natura e sport per tutti

LaVal d’Ossolaoffre percorsi per ogni livello e interesse, ideali per scoprire paesaggi ancora immacolati. I sentieri segnalati daVisitOssola, in collaborazione con guide esperte, permettono di esplorare la montagna lontano dal turismo di massa. Le camminate con le racchette da neve conducono ai rifugi dove gustare prodotti tipici, mentre freeride e snowboard regalano emozioni tra boschi di larici e pendii innevati.

Non mancano proposte per tutti: dalfat bikeper gli adulti fino abobeslittinoper i più piccoli, in un ambiente ideale per vivere la neve in sicurezza e libertà.

Esperienze slow

Per chi desidera immergersi nella natura con ritmi lenti, leesperienze slowoffrono un contatto profondo con paesaggi autentici e incontaminati. Nell’incantevole “suono del silenzio” dei boschi, leciaspolateai piedi del Monte Rosa permettono di esplorare il territorio in modo rispettoso e suggestivo. Dai percorsi più semplici per chi si avvicina per la prima volta, alle escursioni dal sapore alpinistico verso cime e rifugi in alta quota, ogni passo racconta una scoperta.

Ampia la scelta di itinerari: dalle classiche gite che partono daAlagnaeRiva Valdobbia, ai percorsi dell’Alpe di Mera, fino alle valli laterali. LaVal Sermenzae laVal Mastalloneregalano scorci unici per chi cerca la quiete della natura.

Adrenalina sostenibile

Per gli amanti dellamontagna active, ma anche per famiglie e coppie, non mancano proposte capaci di unire sport e rispetto per l’ambiente. Dallosci alpino allo sci alpinismo, dallo snowboard al telemark, ogni disciplina trova qui il proprio spazio ideale, tra piste perfettamente battute e pendii di neve fresca. Per chi cerca il brivido, le emozioni delfreeridee lecascate di ghiacciooffrono esperienze spettacolari. InVal Sermenza, le cascate diRimasono tra le più ambite dagli scalatori, mentre nella suggestivaVal d’Otrospiccano le spettacolari formazioni di ghiaccio come leGrotte di cristallo, ilSilenzio Walser, ilCascatone di Dsendere ilSaccu Rittu.

Nella zona diAlagna, lungo il sentiero per l’Alpe Campo da Pedemonte, si incontra la celebreCandela dell’Alpe Campo, mentre nelVallone del Borssi trovano laCascata Una lacrima sul viso, laCascata centrale delle Pissee laCascata di destra delle Pisse. Anche gli sport più dinamici trovano in Valsesia un equilibrio sostenibile: freeride e snowboard, praticati con rispetto dei tracciati naturali e delle condizioni ambientali, diventano esperienze di connessione autentica con la montagna.

Snow-farming a Riale (Verbano Cusio Ossola): l’innovazione che tutela la neve

InAlta Val Formazza, poco sotto la diga di Morasco e accanto alla celebreCascata del Toce, la stagione dello sci di fondo parte in anticipo grazie al progetto disnow-farming, soluzione sostenibile che consente di conservare la neve e garantire piste perfette sin dai primi giorni d’inverno.

IlCentro Fondo Riale,tra i primi in Europa ad aprire, offre oltre 2 km di tracciato per atleti e appassionati. Il progetto, esempio virtuoso di innovazione e tutela ambientale, permette di prolungare la stagione e vivere la montagna in modo rispettoso. Tra le altre attività: fat bike per ammirare panorami mozzafiato, sci di fondo, sci alpinismo e ciaspolate per chi cerca ritmi più lenti.

Ciaspole in Ticino

IlTicinocompleta il quadro con scenari invernali da cartolina: boschi innevati, villaggi alpini e panorami luminosi sul Lago Maggiore. Le ciaspolate permettono di esplorare itinerari segnalati in sicurezza e libertà. Nella regione diAscona-Locarnosi può scegliere fra quattro percorsi che attraversano vallate imbiancate e punti panoramici, tra cui i sentieri di Bosco Gurin, l’itinerario suggestivo di Campo Vallemaggia e le camminate soleggiate di Cardada Cimetta, raggiungibile in funivia da Locarno. Un’attività perfetta per respirare l’aria fresca d’inverno, ricordando sempre di verificare meteo e rischio valanghe e di rispettare la fauna.

