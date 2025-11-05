▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Magia d'inverno a vigilius mountain resort con l'incanto dei mercatini di Natale

Pubblicato il: 10/11/2025
Autore: Redazione GreenCity
Dopo la riconferma anche nel 2025 della Chiave Michelin, l'eco-hotel di design presenta un inverno che unisce relax, tradizioni locali natalizie ed esperienze artistico-culturali.

In un inverno che invita alla riscoperta dei ritmi lenti della natura,vigilius mountain resort, eco-hotel a 5 stelle a 1.500 metri sul Monte San Vigilio sopra Lana (BZ) riconfermato anche per il 2025 hotel auna Chiave Michelin, presenta un calendario di esperienze invernaliche uniscono il relax e il benessere alla (ri)scoperta delle tradizioni locali e dell’arte.

Vibes pre-natalizie: dai mercatini di Natale al relax tra le cime innevate

Con l'imminente arrivo del Natale, vigilius si veste di una magia nuova: da fine novembre a fine dicembre, prima delle feste natalizie, propone infatti un pacchetto che combina il soggiorno nell'eco-hotel con la visita ai mercatini di Natale nei borghi più suggestivi dell'Alto Adige: Tirolo, Glorenza – inserita nel prestigioso circuito deI Borghi più belli d’Italia– e Lana.

LONG WINTER WEEKEND | Piccole escursioni nel mondo del Natale

✦ 28 novembre – 1 dicembre: Avvento al Castello tirolese

✦ 5 – 8 dicembre: Avvento di Glorenza

✦ 19 – 22 dicembre: Mercatino di Natale Sterntaler, Lana

*da €1.250 con colazione ed escursione natalizia; da €1.650 con mezza pensione ed escursione natalizia; per maggiori info:https://vigilius.it/

Arte e workshop

VERNISSAGE | 7 novembre 2025 dalle ore 18:30

La mostra “resonance” di Hideki Iinuma riunisce lavori recenti e precedenti ed è al contempo un omaggio al gallerista scomparso Cornelius Pleser. Curata da Valentine Pleser, presenta delicate sculture lignee ispirate all’haute couture, alla pop culture e alla storia dell’arte. Un aperitivo invita a condividere l’arte con l’artista stesso, con altri appassionati e nella particolare atmosfera del vigilius.

*Ingresso libero con prenotazione obbligatoria; per info e prenotazioni:https://vigilius.it/it/richiesta.

WORKSHOP ESCLUSIVO | 7 e 8 novembre 2025

Vivere l’arte da vicino è il focus del workshop di scultura con l’artista giapponese Hideki Iinuma, che permette agli ospiti di cimentarsi direttamente con la materia – il legno, elemento vitale del vigilius. Che si scelga la sessione introduttiva di un giorno o quella intensiva di due giorni, il workshop rappresenta l’opportunità di esplorare la propria creatività con un maestro scultore.


