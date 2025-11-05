Magia d'inverno a vigilius mountain resort con l'incanto dei mercatini di Natale

Arte e workshop VERNISSAGE | 7 novembre 2025 dalle ore 18:30 La mostra “resonance” di Hideki Iinuma riunisce lavori recenti e precedenti ed è al contempo un omaggio al gallerista scomparso Cornelius Pleser. Curata da Valentine Pleser, presenta delicate sculture lignee ispirate all’haute couture, alla pop culture e alla storia dell’arte. Un aperitivo invita a condividere l’arte con l’artista stesso, con altri appassionati e nella particolare atmosfera del vigilius. *Ingresso libero con prenotazione obbligatoria; per info e prenotazioni:https://vigilius.it/it/richiesta. WORKSHOP ESCLUSIVO | 7 e 8 novembre 2025 Vivere l’arte da vicino è il focus del workshop di scultura con l’artista giapponese Hideki Iinuma, che permette agli ospiti di cimentarsi direttamente con la materia – il legno, elemento vitale del vigilius. Che si scelga la sessione introduttiva di un giorno o quella intensiva di due giorni, il workshop rappresenta l’opportunità di esplorare la propria creatività con un maestro scultore.