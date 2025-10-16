Lombardia: Plastic Free e Parco Valle del Lambro insieme contro l’inquinamento

L’Ente Parco e l’associazione onlus hanno firmato un protocollo d’intesa per la salvaguardia ambientale. La collaborazione prevede attività di sensibilizzazione, volontariato e tutela del territorio dai rifiuti plastici.

Una nuova alleanza lombarda per la salvaguardia dell’ambiente prende forma. Il Parco Regionale della Valle del Lambro e l’associazione Plastic Free Onlus, impegnata nel contrastare l’inquinamento da plastica, hanno firmato, giovedì 9 ottobre, un protocollo d’intesa per una collaborazione strutturata e continuativa su attività di sensibilizzazione, volontariato e tutela del territorio dai rifiuti plastici.

L’accordo, siglato dal presidente del Parco Regionale, Marco Ciceri e dal fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, Luca De Gaetano, intende proporre eventi ambientali sul territorio del Parco, coinvolgendo scuole, cittadini e istituzioni nella promozione di una cultura ecologica condivisa.

Il protocollo prevede diverse attività: appuntamenti di raccolta dei rifiuti aperti alla cittadinanza, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, campagne di comunicazione geolocalizzate, passeggiate ecologiche guidate, segnalazioni dei rifiuti abbandonati nelle aree sensibili del Parco e collaborazioni con i Comuni per la gestione degli interventi.

La nuova intesa rafforza ulteriormente le azioni che il Parco Valle Lambro già svolge con le scuole del territorio sulle stesse tematiche: sono infatti attivi progetti didattici che trattano, in modo scientifico ma anche pratico e coinvolgente, gli obiettivi dell’Agenda 2030 e in particolare il tema dell’acqua pulita, dei rifiuti e delle città sostenibili, con un focus particolare sul problema di plastiche e microplastiche.

L’intesa diviene subito operativa, con un evento di pulizia nel territorio del Parco che si terrà domenica 19 ottobre, dalle ore 10.00 alle 12.00, con partenza dalla stazione FS di Biassono - Lesmo Parco (linea Milano Lecco via Molteno). Un appuntamento che coinvolgerà cittadini e volontari lungo sentieri frequentati da ciclisti e pedoni. Le squadre di pulizia saranno guidate dai volontari di Plastic Free e dalle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) del Parco. La passeggiata ecologica, gratuita ma con iscrizione indispensabile, è organizzata in occasione della seconda edizione del Park Clean Up, l’iniziativa promossa da Plastic Free nei parchi regionali lombardi. L’evento mira a realizzare attività di sensibilizzazione ambientale, attraverso gazebo informativi ma soprattutto con passeggiate ecologiche puntando sul coinvolgimento attivo dei volontari che libereranno i parchi da plastica e rifiuti.

Per iscrizioni all’evento è necessario compilare il form al seguente link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/13091/19-ott-biassono (cliccabile dal sito del Parco www.parcovallelambro.it in home/prossimi eventi o dal sito www.plasticfreeonlus.it – sezione eventi).

Plastic Free, attiva dal 2019, è una delle organizzazioni più radicate sul territorio nazionale nella lotta all’inquinamento da plastica. Solo in Lombardia, in questi primi nove mesi del 2025, ha organizzato oltre 250 appuntamenti di raccolta, coinvolgendo più di 6mila volontari e rimuovendo 43.675 chili di plastica e rifiuti. Il protocollo firmato con il Parco Valle del Lambro rafforza la rete di enti pubblici che scelgono di collaborare attivamente con l’associazione per costruire comunità più consapevoli e resilienti.

