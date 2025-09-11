Estate fuori stagione: esperienze tra cielo, mare e terra all'isola d'Elba a settembre e oltre

Settembre non segna necessariamente la fine dell’estate: all’Isola d’Elba, “Perla dell’Arcipelago Toscano”, la bella stagione continua anche nei mesi di passaggio, grazie a un clima mite che rende possibile vivere il mare e la natura anche in autunno. È il momento ideale per concedersi una pausa rigenerante e prolungare le sensazioni estive, evitando le folle dell’alta stagione e scoprendo l’isola con un ritmo ancor più autentico.

Il mese del “back-to” può quindi diventare l’occasione ideale per andare alla scoperta dell’Elba, nota per le sue oltre 200 spiagge baciate da acque cristalline, ma che in realtà sorprende per la varietà di altri paesaggi ed esperienze che offre: natura incontaminata, storia millenaria e avventure outdoor da vivere tra mare e terra. A settembre e ottobre, le giornate limpide e le temperature piacevoli permettono di tuffarsi ancora in acque cristalline, esplorare i sentieri, le coste e i fondali o alzare lo sguardo verso il cielo.

Dall’adrenalina di un’immersione nel relitto dell’Elviscot alla magia di una serata sotto le stelle con esperti astrofili; dalle escursioni su un Crystal Kayak lungo la suggestiva Costa Bianca al safari in e-bike nel cuore del Parco Minerario, fino a salpare per una battuta di whale watching in motobarca: ecco cinque esperienze che uniscono sport, cultura e natura, offrendo modi alternativi e sostenibili per conoscere l’Elba nella sua dimensione più autentica e per trasformare settembre e l’inizio dell’autunno in una piccola estate fuori stagione.

Alla scoperta del relitto dell’Elviscot

Sulla costa sud-occidentale dell’Isola d’Elba, davanti alla spiaggia di Pomonte, si trova una delle mete subacquee più interessanti dell’arcipelago toscano: il relitto dell’Elviscot. Si tratta di un piccolo cargo mercantile italiano che nel 1972 si incagliò contro lo scoglio dell’Ogliera, affondando poco dopo vicino alla costa. Oggi, a oltre cinquant’anni dall’affondamento, il relitto è diventato un vero e proprio paradiso per gli appassionati di snorkeling e immersioni.

L’Elviscot giace su un fondale sabbioso a una profondità di circa 12 metri, facilmente raggiungibile direttamente dalla riva, a nuoto, in kayak, in pedalò o con una breve escursione in barca. La sua posizione poco profonda e le acque trasparenti rendono questo sito ideale anche per i meno esperti: già facendo snorkeling è possibile ammirare il relitto, visibile chiaramente anche dalla superficie, per poi eventualmente immergersi in un mondo ricco di vita marina, tra banchi di pesci, alghe colorate e giochi di luce che filtrano tra le lamiere.

Nuotare o immergersi tra i resti del relitto, ancora ben riconoscibili, costituisce un’esperienza suggestiva: è possibile esplorare la stiva e le varie sezioni della nave, fino alla sala macchine dove è ancora ben riconoscibile l'intero apparato motore e dove il tempo e il mare hanno creato un ricco ecosistema.

Questa immersione è anche un viaggio nella memoria e nella storia: l’Elviscot rappresenta una testimonianza viva della navigazione commerciale del passato e racconta, attraverso i suoi resti, la forza della natura e il legame profondo tra l’Elba e il mare. Un vero museo a cielo aperto che unisce natura, storia e sport in uno degli angoli più iconici dell’isola.

Per informazioni: Diving Elba - Elviscot

A bordo del Crystal Kayak, sospesi sull’acqua limpida della costa bianca

Un’escursione in kayak trasparente lungo la costa settentrionale dell’Isola d’Elba è un’esperienza autentica e immersiva, che permette di esplorare fondali cristallini, osservare la vita marina e raggiungere calette nascoste. Il punto di partenza è la Spiaggia delle Ghiaie, a Portoferraio, celebre per i suoi ciottoli bianchi levigati dal mare e per la trasparenza delle sue acque. Da qui si costeggia la cosiddetta “Costa Bianca”, caratterizzata da fondali limpidi e spiagge bianche.

L’escursione si svolge a bordo del “Crystal Kayak”, il primo e unico kayak trasparente dell’Elba. Grazie alla sua struttura completamente trasparente, consente di osservare il fondale dando la sensazione di fluttuare sull’acqua. Il percorso tocca alcune delle calette più suggestive della zona: Cala dei Frati, con sabbia chiara e accessibile solo via mare; Padulella, racchiusa tra alte falesie bianche; Capo Bianco, con i suoi fondali di ciottoli bianchissimi che riflettono la luce, e Sottobomba, dall’aspetto selvaggio e incontaminato.

Sono disponibili due opzioni di tour: una da un’ora, pensata per chi desidera un assaggio dell’esperienza, e una da due ore, che prevede anche una sosta per fare il bagno e rilassarsi nelle calette raggiunte. Le escursioni si svolgono in autonomia, con indicazioni fornite dallo staff all’inizio del percorso, e possono essere prenotate in diverse fasce orarie; il tramonto è particolarmente consigliato per chi desidera vivere un momento di grande suggestione.

Per informazioni e prenotazioni: Paddle Elba

Safari in Miniera: esplorare le antiche miniere dell'Elba in e-bike

Un’escursione in e-bike nel Parco Minerario dell’Isola d’Elba rappresenta un’occasione per scoprire un territorio ricco di testimonianze storiche e ambienti incontaminati. Grazie alle biciclette elettriche fornite da Safari in Miniera, è possibile pedalare senza fatica lungo sentieri immersi nella natura, spesso non accessibili con altri mezzi, vivendo un’esperienza attiva e immersiva adatta a ogni livello di preparazione.

Accompagnati da guide escursionistiche esperte, i partecipanti percorrono itinerari studiati per valorizzare il paesaggio e il patrimonio geologico dell’isola, con racconti, curiosità e approfondimenti che intrecciano storia, cultura e ambiente. Il tour proposto è in una delle mete più suggestive dell’intero parco: il Laghetto delle Conche, noto anche come Laghetto Rosso per via dell’intenso colore sanguigno delle sue acque. Questa tonalità di rosso è dovuta alla presenza di sali e ossidi di ferro che si depositano in uno scavo minerario ormai inattivo, creando uno scenario quasi surreale. Il percorso si snoda tra scavi antichi e moderni, tra la terra rossa e la polvere nera e brillante dell’ematite, offrendo scorci suggestivi e un viaggio nella storia mineraria dell’isola.

Durante l’escursione, una guida ambientale escursionistica accompagna i partecipanti, condividendo aneddoti, racconti e approfondimenti sulla storia della miniera che rese l’Elba famosa in tutto il mondo. Minerali come ematite e pirite, protagonisti di questo paesaggio geologico unico, vengono osservati lungo il cammino.

L’escursione include anche l’ingresso al Parco Minerario e la visita al Museo dei Minerali di Rio Marina, che conserva una ricchissima collezione di esemplari raccolti nella zona. L’attività è adatta a tutti ed è ideale per chi desidera esplorare l’isola in modo sostenibile e coinvolgente.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: Safari in Miniera

Avvistare le balene in una battuta di whale watching in motobarca

A bordo della motobarca Mickey Mouse, ogni lunedì e giovedì da giugno a settembre, è possibile partecipare a un’esperienza di whale watching lungo la costa sud-est dell’Isola d’Elba. L’attività consente di esplorare le acque del Santuario Pelagos, la prima area marina protetta internazionale del Mediterraneo istituita da Italia, Francia e Principato di Monaco. L’escursione prende il via da Marina di Campo, e si svolge sotto la guida di una biologa marina certificata High Quality Whale Watching. Questo tratto di Mediterraneo, unico nel suo genere, ospita regolarmente otto specie di cetacei – tra cui stenelle, tursiopi, capodogli e balenottere comuni – e, occasionalmente, anche la foca monaca. L’escursione rappresenta anche un’occasione di sensibilizzazione ambientale: la guida specializzata fornirà nozioni sulle buone pratiche per un’osservazione responsabile e per una navigazione sostenibile, nel pieno rispetto degli straordinari abitanti del mare.

Per informazioni e prenotazioni: Whale Watching

Ammirare il cielo stellato con l’astroturismo

L’Isola d’Elba non è solo mare e spiagge: per scoprirla sotto una luce nuova, basta alzare lo sguardo verso il cielo. Grazie a una serie di attività dedicate all’astroturismo, è possibile vivere l’emozione dell’osservazione astronomica. Dal 2009, l’Associazione Astrofili di San Piero, nel comune di Campo nell’Elba, promuove attività di osservazione astronomica in diversi punti dell’isola, coinvolgendo residenti e visitatori in eventi che uniscono natura, scienza e cultura locale.

Il cuore delle attività è il “Piazzale dell’Astronomia” di San Piero, un’area panoramica immersa nella macchia mediterranea, lontana dall’inquinamento luminoso e attrezzata con strumenti astronomici, meridiane e panchine per

l’osservazione celeste. Da giugno a ottobre, ogni martedì e sabato, vengono organizzate escursioni notturne lungo i sentieri dell’isola. Il percorso parte dal centro storico di San Piero in Campo, un antico borgo situato su uno sperone granitico alle pendici del Monte Capanne, noto per la sua tradizione legata all’estrazione e alla lavorazione del granito, e si snoda verso la Piana di Castancoli, da cui si apre un ampio panorama sulla costa sud-occidentale dell’Elba e, nelle giornate più limpide, anche sulla Corsica.

Le escursioni proseguono lungo le Vie del Granito, tra antichi luoghi di estrazione. Durante le passeggiate, gli astrofili elbani illustrano al pubblico la storia della città e le tradizioni locali, l’archeologia e la storia geologica dell’Isola e la sua natura, oltre ovviamente alle meraviglie del cielo. Un’ altra delle mete delle escursioni notturne è il sito archeologico di Sassi Ritti, situato a oltre 300 metri sul livello del mare, dove si trovano quattro monoliti megalitici risalenti all’età dei metalli. In agosto, durante le notti di luna piena, questo luogo diventa teatro di eventi speciali con osservazioni astronomiche, musica, spettacoli e degustazioni, in collaborazione con l’associazione culturale Le Macinelle.

Per informazioni: Piazzale dell’Astronomia

