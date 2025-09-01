Dal 26 al 28 settembre a Firenze per la 2a edizione di Planetaria

Tra le novità della seconda edizione: Planetaria Sound, una sezione interamente dedicata alla musica con incontri e performance di artisti impegnati sui temi della sostenibilità e Planetaria Screenings, con film e corti su ambiente e società presso il polo culturale Giunti Odeon - Libreria e Cinema.

Il futuro del pianeta attraverso gli scenari della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, sarà al centro della seconda edizione di Planetaria - Storie che parlano al futuro. Il festival – parte di un ampio e articolato progetto cross mediale – dal 26 al 28 settembre torna a Firenze, con la direzione artistica di Stefano Accorsi. Tre giorni di spettacoli, eventi, talk, laboratori, incontri e proiezioni, con ingresso a titolo gratuito, animeranno il Teatro della Pergola e polo culturale Giunti Odeon - Libreria e Cinema, attraverso narrazioni originali e coinvolgenti che, unendo arte e scienza, affrontano le sfide più urgenti del nostro tempo.

Il Festival si svolge con supporto del main sponsor Intesa Sanpaolo e il finanziamento di Fondazione CR Firenze, con la collaborazione di Italo, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Ford.

Il progetto si propone così di superare le barriere tradizionali della comunicazione scientifica per arrivare al cuore di una audience larga e variegata, unendo voci diverse che si arricchiscono insieme: attori, scienziati, artisti, musicisti, istituzioni e aziende.

Un progetto cross mediale pensato per durare tutto l’anno, oltre il festival, sia con attività diffuse sul territorio nazionale, sia con progetti media e digitali. L'obiettivo è stimolare un dialogo civico nuovo all’interno di una comunità attiva e consapevole.

Ideato da Stefano Accorsi e da Filippo Gentili, direttore teatrale, Planetaria è prodotto e curato da Superhumans, in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana, organizzato con il patrocinio di MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Firenze. Il comitato scientifico di Planetaria è formato da Giulio Boccaletti, direttore scientifico del CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), Claudia Pasquero (Università di Milano - Bicocca) e Stefano Pogutz (Università Bocconi).

“Planetaria nasce dalla convinzione che sia giunto il momento di un cambio di passo, - ha spiegato Stefano Accorsi - attraverso il dialogo tra arte e scienza, vogliamo dimostrare che si può costruire un ponte per comprendere le sfide del nostro tempo e affrontare i temi cruciali della sostenibilità con un approccio costruttivo e propositivo. Sono domande non più rimandabili. È una chiamata alla responsabilità, un invito a immaginare e costruire insieme un futuro migliore per il nostro pianeta”.

Ospite speciale della seconda edizione sarà Matilda de Angelis, protagonista di successi televisivi e cinematografici internazionali tra cui “The Undoing”, “Citadel – Diana” e “La legge di Lidia Pöet”, protagonista di uno degli spettacoli originali in scena al Teatro della Pergola, le “Conferenze Immaginarie”, scritte da Filippo Gentili e Giulia Gianni insieme ai vari scienziati su un format originale ideato da Planetaria.

Come per la prima edizione, che ha registrato sold out, ogni sera si potrà assistere a un nuovo spettacolo di Conferenze immaginarie che, con un cast artistico e scientifico di primo piano, tratterà un tema specifico legato alla sostenibilità, in un gioco distopico che spiazza, diverte e informa mentre proietta lo spettatore in possibili scenari del nostro domani.

Il direttore artistico di Planetaria Stefano Accorsi venerdì 26 settembre aprirà il ciclo degli eventi serali con uno spettacolo dedicato al futuro dell’ambiente, insieme a Matilda de Angelis e Giulio Boccaletti. Nelle altre serate saliranno sul palco tra gli altri gli attori Nicolas Maupas (“Un professore”, “Noi siamo leggenda”) e Matteo Giuggioli (Premio David Rivelazione per la sua interpretazione in "Hanno Ucciso l’Uomo Ragno - La Leggendaria storia degli 883”), la climatologa Claudia Pasquero e gli economisti Stefano Pogutz e Francesco Perrini (Università Bocconi).

Le “Conferenze Immaginarie” elaborano in maniera emotiva e fantastica fatti scientifici legati al cambiamento climatico, alla sostenibilità e alle risorse del pianeta, sollecitando l’empatia e la riflessione dello spettatore, illuminandone il presente, prefigurandone il futuro. Che cosa attende il pianeta se certe decisioni, suggerite dalla scienza, verranno prese o ignorate? Si tratta di decisioni coraggiose, avveniristiche, ma indispensabili per salvare il pianeta malato.

Il programma della seconda edizione, oltre alle “Conferenze Immaginarie”, si compone di varie sezioni dedicate a pubblici di tutte le età, con iniziative che si svolgono durante tutta la giornata nei diversi spazi del Teatro della Pergola e Giunti Odeon - Libreria e Cinema:

Planetaria Junior : dedicata ai più giovani (dai 3 ai 12 anni), con spettacoli teatrali di Planetini (produzione Planetaria), laboratori interattivi e storytime in inglese in collaborazione con Kids&Us, laboratori scientifici e artistici con Fondazione Golinelli, eventi musicali in partnership con lo Zecchino d’Oro.

Planetaria Talks : gli appuntamenti pomeridiani, dedicati ai ragazzi dai 15 anni in su, propongono un modo diverso di approfondire i temi di Planetaria, con format originali, ospiti e storie che legano sostenibilità, arte, scienza e aziende. Realtà che da anni si interrogano su come contribuire a un futuro più consapevole e green, dialogano sul potere trasformativo della creatività e dell’arte, dal cinema alla musica, strumenti fondamentali di mediazione e inclusione. Questa sezione nasce dalla collaborazione con partner come Università Bocconi, NABA e CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, oltre ad alcuni sponsor del festival.

Planetaria Sound : una delle novità del 2025, si focalizza sulla musica, ospitando incontri con artisti impegnati sui temi della sostenibilità.

Planetaria Screenings: proporrà proiezioni di cortometraggi e lungometraggi a tema sostenibilità presso Giunti Odeon - Libreria e Cinema. Alcuni di questi provengono dal Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica” e da NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, partner editoriali del festival.

