▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
  1. Home
  2. Green Life
  3. news

Una fuga gastronomica e culturale nella Sierra di Huelva

Pubblicato il: 25/08/2025
Autore: Redazione GreenCity
Situato in un luogo unico, Huelva, nel cuore della Sierra de Aracena, Barceló Aracena propone un soggiorno che unisce gastronomia e natura, per godersi la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Nel cuore del Parco Naturale Sierra de Aracena e Picos de Aroche si trova Barceló Aracena, un hotel all’avanguardia che offre anche la posizione perfetta per chi desidera godersi una fuga gastronomica, immergendosi in un ambiente naturale.

Un quattro stelle con 69 camere e 14 ville indipendenti che si presenta come una delle migliori opzioni per staccare la spina tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, stagione che rappresenta il momento migliore per visitare questa terra per chiunque cerchi un ambiente naturale e voglia gustare una gastronomia locale di alta qualità.

La Ruta del Jabugo: terra del tesoro gastronomico del Paese

Quando si parla di gastronomia nella Sierra de Aracena, il primo prodotto che spicca è, senza dubbio, il prosciutto DOP Jabugo, un prodotto riconosciuto dall’Unione Europea, che protegge e certifica l’origine e la qualità dei prosciutti e delle spalle provenienti da suini di razza iberica, allevati allo stato brado nella dehesa e alimentati esclusivamente con ghiande ed erbe naturali, stagionati in cantine nei villaggi della zona. Considerato uno dei migliori prodotti gastronomici a livello mondiale, il prosciutto DOP Jabugo è collegato a un ecosistema naturale unico al mondo, quello della dehesa del Parco Naturale Sierra de Aracena, dichiarato Riserva della Biosfera dall’UNESCO.

Formaggio artigianale, ritorno alla tradizione

Il successo dei formaggi di Aracena porta un nome preciso: la Quesería Artesanal Monte Robledo de Aracena, antesignana della rinascita del formaggio di capra in questo Parco Naturale.

Da anni si cerca di recuperare e mantenere i processi di produzione che gli antichi caprai della Sierra attuavano, utilizzando latte crudo con una stagionatura naturale. La scelta di questo lavoro artigianale ha permesso al formaggio di Aracena di diventare un altro dei gioielli gastronomici della zona.

Gruta de las Maravillas

Se chiediamo quale sia il luogo più emblematico di Aracena, senza dubbio la risposta univoca sarà la Gruta de las Maravillas. Un portento della natura che sorprende i visitatori che, dal 1914, si addentrano nelle gallerie e sale per ammirare la bellezza prodotta dal passare del tempo, dall’acqua e dalla pietra. Questa grotta di straordinaria bellezza si trova in pieno centro urbano e presenta formazioni di stalattiti e stalagmiti, colonne, gours, colate, formazioni eccentriche e cortine. Un percorso di 1.200 metri nel mondo sotterraneo che attraversa i tre livelli che la compongono, permettendo di visitare spazi speciali come Il Gran Salone, La Cattedrale o il Lago di Smeraldo.

Peña Arias Montano

Infine, un paesaggio che unisce natura, storia e leggenda. Tra monti di lecci e castagni troviamo questa splendida valle dichiarata complesso Storico-Artistico, dove sorge il santuario della Virgen Reina de los Ángeles. Un luogo dove le energie confluiscono e che è diventato punto di pellegrinaggio per chi cerca ispirazione, consapevolezza dell’essere e del momento, e dove la creatività fluisce. Visitato in altre epoche da figure importanti, fu qui che, nel XVI secolo, San Víctor rimase pregando, meditando e cercando la pace che non trovava altrove. Qui, colui che dà il nome al posto, Benito Arias Montano – l’enigmatico bibliotecario di re Filippo II – aveva un piccolo rifugio in cui custodiva documenti esoterici e altri oggetti personali, utilizzando lo spazio come luogo di ritiro.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Categorie: Green Life

Tag: Green life

Notizie che potrebbero interessarti:

Green Life
Passeggiate guidate tra le meraviglie del Museo...
Green Life
Api a Bibione, Venezia: la lezione delle regine...
Green Life
Arabia Saudita, the Magic Kingdom
Green Life
Transumanza in Val Senales: patrimonio...
Green Life
Un’oasi di benessere al Parkhotel Holzner di...
Green Life
Incidenti oculari in estate? Più della metà si...
A IFA 2025, LG mostra le nuove soluzioni per il lavaggio con IA

A IFA 2025, LG mostra le nuove soluzioni per il lavaggio con IA
Una fuga gastronomica e culturale nella Sierra di Huelva

Una fuga gastronomica e culturale nella Sierra di Huelva
“NA.TUR.ARTE, l’area wilderness Valparina tra ospitalità, arte e natura

“NA.TUR.ARTE, l’area wilderness Valparina tra ospitalità, arte e natura
Second hand, Lombardia al top: 4,6 miliardi di euro di valore economico generato

Second hand, Lombardia al top: 4,6 miliardi di euro di valore economico generato
Passeggiate guidate tra le meraviglie del Museo dei Fossili Besano (VA) e del Monte San Giorgio

Passeggiate guidate tra le meraviglie del Museo dei Fossili Besano (VA) e del Monte San Giorgio

Greencity

Categorie

Tag

GreenCity e' un canale di BitCity, testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007 - Iscrizione ROC n. 15698


G11 MEDIA S.R.L.
Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.