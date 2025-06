Appuntamento in Giardino: visite guidate al San Carlone ad Arona e alla Casa Museo Pogliaghi a Varese

Pubblicato il: 05/06/2025 Autore: Redazione GreenCity

Due luoghi storici di proprietà della Veneranda Biblioteca Ambrosiana vi aspettano sabato 07 e domenica 08 giugno per alcune visite speciali dedicate ai giardini, in occasione dell’evento “Appuntamento in giardino”.