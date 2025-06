CIAL rilancia il progetto “Ogni Lattina Vale”: raccolta e riciclo sono i protagonisti dei concerti estivi 2025

Se in Italia si ricicla il 93,8% delle lattine per bevande immesse sul mercato – una percentuale ben oltre gli obiettivi dell’Unione Europea (86,3%) – il gap da colmare riguarda i grandi eventi all’aperto, come festival, concerti e manifestazioni sportive.

Il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo dell’Alluminio (CIAL) rinnova il proprio impegno verso un futuro più sostenibile rilanciando “Ogni Lattina Vale”, il progetto internazionale Every Can Counts promosso in Italia da CIAL e attivo oggi in 16 Paesi europei, oltre che in Brasile, Stati Uniti ed Emirati Arabi.

L’obiettivo di CIAL è quello di intercettare le lattine per bevande consumate fuori casa, in contesti dove la raccolta differenziata è ancora meno sviluppata rispetto all’ambiente domestico. Se infatti in Italia si ricicla il 93,8% delle lattine per bevande immesse sul mercato – una percentuale ben oltre gli obiettivi dell’Unione Europea (86,3%) – il gap da colmare riguarda i grandi eventi all’aperto, come festival, concerti e manifestazioni sportive.

Con il progetto “Ogni Lattina Vale” CIAL si impegna a portare la cultura del riciclo ovunque, anche dove è meno scontato trovarla, con un obiettivo ambizioso: avvicinarsi al 100% di raccolta delle lattine anche fuori casa, coinvolgendo le persone in modo semplice, diretto e positivo. La Giornata Mondiale dell’Ambiente è l’occasione perfetta per ribadire che ogni piccolo gesto conta, soprattutto se condiviso.

Per questo motivo, anche nell’estate 2025, CIAL sarà presente con “Ogni Lattina Vale” in alcune delle principali tappe musicali italiane, coinvolgendo il pubblico nella raccolta attiva e promuovendo comportamenti virtuosi attraverso un team di giovani ambasciatori ambientali. Questi ragazzi, dotati degli appositi zaini-contenitori, sensibilizzeranno il pubblico sul valore del riciclo, impegnandosi a recuperare le lattine vuote delle bevande presenti negli spazi del Festival, dimostrando come l’alluminio possa vivere infinite vite grazie a piccoli gesti quotidiani. Le attività includeranno anche momenti di animazione e giochi educativi per sensibilizzare tutte le fasce d’età sul valore del riciclo e in alcune tappe sarà presente anche il coloratissimo Arcobaleno CIAL realizzato con Airlite da Graphic Service: una speciale tecnologia ecoattiva che riduce fino al 90% degli agenti inquinanti presenti nell’aria, ispirandosi al principio della fotosintesi.

Tra le varie tappe, si nota il progetto speciale sviluppato da CIAL e Coca-Cola in occasione degli I-Days Milano 2025: qui, per il terzo anno consecutivo, verrà attivato un sistema dedicato alla raccolta delle lattine distribuite in sampling grazie all’impegno dei giovani ambasciatori ambientali. Un’iniziativa che ha già dimostrato tutta la sua efficacia, raggiungendo nelle scorse 2 edizioni un tasso di riciclo del 100% per le lattine distribuite.

Prossimi appuntamenti con “Ogni Lattina Vale” – Estate 2025

I-Days Milano - in collaborazione con Coca-Cola

20 giugno – Duran Duran

24 giugno – Linkin Park

15 luglio – Olivia Rodrigo

27 agosto – Post Malone





Firenze Rocks, Visarno Arena

12 giugno – Guns N' Roses

13 giugno – Korn

15 giugno – Green Day





Altri concerti ed eventi

25 giugno – Pinguini Tattici Nucleari, Stadio San Siro, Milano

13 luglio – Collisioni Festival, Alba (CN)

Fine luglio – Locus Festival, Locorotondo (BA)





105 Summer Festival - in collaborazione con Sprite

13 giugno - Venezia, Parco San Giuliano

20 giugno - Genova, Piazza della Vittoria

27 giugno - Golfo Aranci (SS), Piazza Francesco Cossiga

4 luglio - Comacchio (FE), Area Park di Via Sicilia - Porto Garibaldi

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.