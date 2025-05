A Merano, dal 16 al 18 giugno 2025, le terze Giornate internazionali meranesi dell’albero

Merano si prepara a ospitare un evento speciale: le terze Giornate internazionali meranesi dell’albero, in programma il 16, 17 e 18 giugno 2025. Si tratta di un meeting internazionale, con la partecipazione di studiosi e ricercatori provenienti da vari Paesi, coordinato scientificamente dall’agronomo Daniele Zanzi, con l’obiettivo di avvicinare scienza e cittadini. Le edizioni precedenti, nel 1995 e 1997, hanno segnato tappe fondamentali nello studio e nella valorizzazione degli alberi.

Durante i primi due giorni sono previsti interventi specialistici rivolti sia agli addetti ai lavori sia a chi è semplicemente curioso di saperne di più. Il 18 giugno, invece, spazio ai workshop tematici, a numero chiuso e su iscrizione, per gli approfondimenti.

Il tutto nel contesto di una città che del verde fa un vero e proprio stile di vita: basti pensare agli oltre 6.000 alberi censiti nel catasto comunale, senza contare quelli nei giardini privati, che contribuiscono in larga parte all’equilibrio ecologico di Merano.

Del resto, qui l’attenzione alla biodiversità non è una novità, ma un percorso consolidato che ha trasformato il modo stesso di concepire lo spazio urbano. Oggi, Merano è un esempio di come sostenibilità e benessere vadano a braccetto – proprio come recita il titolo del congresso: “Merano: dove uomini e alberi crescono insieme”.

Così, se passeggiando per la città vi capita di notare angoli di terra lasciati “al naturale”, con erbe spontanee che crescono senza essere strappate, sappiate che non è incuria. È una scelta: perché anche le cosiddette “erbacce” sono fondamentali per la sopravvivenza di farfalle, api e altri impollinatori, sempre più rari nei contesti urbani.

Merano ha scelto di puntare su una sostenibilità concreta, fatta anche di collaborazione. I cittadini sono coinvolti nella cura del verde pubblico: c’è chi aiuta ad annaffiare un albero appena piantato, chi partecipa agli incontri informativi su interventi necessari – come l’abbattimento di alberi che non garantiscono stabilità – o accetta con pazienza i piccoli disagi dovuti ai lavori di potatura. Il messaggio è chiaro: il verde è di tutti e tutti possono fare la loro parte.

Gli investimenti sul verde urbano non si fermano a rendere più belli i parchi e i viali. Sono una scelta strategica per migliorare la qualità dell’aria, la vivibilità degli spazi e il benessere collettivo. In pratica, fare sostenibilità con le piante significa costruire una città più giusta, più sana e più bella. E a Merano questo approccio coinvolge anche la gestione del patrimonio verde storico. Le piante “anziane” raccontano la memoria del territorio, e prendersene cura significa anche riflettere su come accogliere gli ospiti senza perdere l’equilibrio della città.

A questo punto diventa… naturale farsi attrarre dalla natura meranese e dal suo dialogo con il contesto urbano. Il Sentiero di Sissi, che collega il centro storico ai Giardini di Castel Trauttmansdorff, è un percorso affascinante che lega piante e architetture, castelli ed eleganti residenze: tra scorci panoramici, vegetazione lussureggiante e un pizzico di storia, ripercorre i passi dell’imperatrice Elisabetta d’Austria, ospite affezionata della città.

E proprio i Giardini di Castel Trauttmansdorff, ai piedi dell’omonimo castello, sono un vero spettacolo: un mix straordinario di paesaggi botanici da tutto il mondo, opere d’arte, passerelle sospese e un laghetto per certi versi “esotico”. Un luogo che incarna perfettamente l’idea di sostenibilità viva, colorata e accessibile, che sa rivolgersi tanto agli appassionati di piante quanto a chi cerca “solo” un momento di bellezza.

