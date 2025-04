Grawand, tra cime e arte, in Val Senales

L’installazione Our Glacial Perspectives dell’artista danese Olafur Eliasson si trova sul Grawand, a oltre 3.200 metri, in mezzo al ghiacciaio della Val Senales ed è raggiungibile a piedi dalla stazione a monte della Funivia del Ghiacciaio, percorrendo un sentiero di 410 metri, seguendo la cresta sopra i ghiacciai.

Lungo il tragitto, si incontrano 9 portali che rappresentano la durata delle ere glaciali, mentre, al termine del percorsosi trova una grande sfera chiamata Pavillon, utilizzata anche come strumento astronomico.

La sfera, di vetro e acciaio, è dotata di anelli di diverse dimensioni che permettono di seguire gli spostamenti del sole. Questi anelli sono composti da 700 vetri azzurri che permettono di seguire il solstizio estivo, l’equinozio d’autunno e di primavera e il solstizio d' inverno. Da qui si può determinare l’orario in base alla posizione del sole.

Olafur Eliasson è nato nel 1967 in Danimarca e cresciuto in Islanda. Nelle sue opere, richiama spesso la percezione e la natura. È un riconosciuto artista a livello mondiale e ambasciatore dell’UN per la sostenibilità e con la scultura vuole spiegare l’astratta grandezza del cambiamento climatico e lo scioglimento dei ghiacciai.

Poco distante, la piattaforma panoramica Iceman Ötzi Peak troneggia sulla cima Grawand del Ghiacciaio Val Senales, una delle vette d’alta quota più facilmente accessibile al mondo cui si può arrivare in soli 10 minuti a piedi, sempre dalla stazione a monte della Funivia.

Si attraversano rocce e sicure scale in acciaio, per poi giungere a 3.251 metri, da dove si possono ammirare 126 cime oltre i tremila di tre Nazioni (Italia, Austria e Svizzera), oltre al Ghiacciaio Giogo Alto e al nevaio di Similaun, luogo di ritrovamento di Ötzi, la più antica mummia del mondo.

Tra l’installazione Our Glacial Perspectives e la piattaforma panoramica Iceman Ötzi Peak, si erge l’hotel più alto d’Europa, il Glacier Hotel Grawand (www.grawand.com) un 3 stelle direttamente sulle piste dell'Alpin Arena Senales.

Questo hotel ha una storia particolare, perché di certo fu un’impresa costruirlo su questa cima.

Nel 1972, infatti, fu spianata un'area di circa 7.000 m² sul ghiacciaio e i primi lavori in cemento furono eseguiti nella primavera del 1973. L'hotel fu completato nella primavera del 1975 e inaugurato con il primo viaggio in funivia il 12 luglio 1975.

Fu costruito per ospitare un massimo di 80 persone, con un ristorante, una terrazza, degli edifici di servizio e un garage per i gatti delle nevi.

L’hotel è direttamente sulle piste da sci dell’Alpin Ski Arena, dove si potrà sciare fino a domenica 4 maggio. A pranzo, il Ristorante Grawand dispone di 300 coperti nel confortevole ambiente interno e di ulteriori 60 posti nella terrazza panoramica.

Presso il Glacier Hotel Grawand c’è anche la sauna finlandese più alta d’Europa, oltre a un bagno di vapore e a una cabina a raggi infrarossi. Per cena, davanti al cielo illuminato di stelle, un menù a quattro portate con specialità altoatesine, italiane e internazionali, creato con ingredienti locali e attentamente selezionati.

Prima di addormentarsi, lo spettacolo di migliaia di stelle che risplendono nel cielo limpido, sul ghiacciaio della Val Senales.

Il Glacier Hotel Grawand propone una settimana di sci, fino al 04.05.2025 in mezza pensione con skipass incluso (6 giorni) a partire da 810,00 euro per persona.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.