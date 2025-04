A maggio torna “Go To Veneto”, quattro giornate tra le Strade del Vino e dei Sapori del Veneto

Durante la manifestazione una selezione di cantine e aziende agricole dei territori ricadenti nelle Strade del Vino e dei Sapori, apriranno le loro porte al pubblico per far degustare i propri prodotti e per dare la possibilità di una visita guidata.

Dopo il successo della prima edizione nel 2024, torna “Go to Veneto”, l’evento - interamente ideato e organizzato dal Coordinamento regionale delle Strade del Vino e dei Sapori – nel quale cantine e aziende agricole apriranno le porte ai visitatori, per un bel programma di degustazioni e visite.

“Si tratta – ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura Federico Caner presentando l’appuntamento in Fiera a Verona in occasione di Vinitaly - di un tour ‘on the road’ attraverso cui non solo sarà possibile degustare i vini del territorio, ma anche esplorare le cantine, le aziende, le colline, tutto il nostro patrimonio culturale e naturalistico che si lega al prodotto”.

“Il vino in Veneto non è solo una bevanda – prosegue Caner – ma è comunità, stare assieme, godere di un territorio. E’ questo lo spirito di Go To Veneto, che quest’anno raddoppia e si svolge in ben quattro giornate, sfruttando il ponte del Primo Maggio. La nostra regione si contraddistingue per la varietà e per la qualità dei suoi prodotti, vini in primis, senza dimenticare i fuoriclasse IGP, come il Radicchio Rosso di Treviso e il riso Vialone Nano. Abbiamo messo tutto ciò a sistema, offrendo quattro giorni ‘a tappe’ tra le nostre eccellenze”.

Go To Veneto si svolgerà dal 1° maggio al 4 maggio in varie tappe:

Maggio – STRADA DEL PROSECCO E VINI DEI COLLI CONEGLIANO VALDOBBIADENE

Maggio – STRADA DEL VINO VALPOLICELLA, STRADA DEL SOAVE E STRADA DEI LESSINI DURELLO

Maggio – STRADA DEL RADICCHIO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO e STRADA DEL VINO DEI COLLI EUGANEI

Maggio – STRADA DEL RISO VIALONE NANO

Durante la manifestazione una selezione di cantine e aziende agricole dei territori ricadenti nelle Strade del Vino e dei Sapori, apriranno le loro porte al pubblico per far degustare i propri prodotti e per dare la possibilità di una visita guidata.

Si entrerà con un biglietto, che consentirà di scegliere le giornate e le aree in cui recarsi per le degustazioni. Tutte le info a breve qui https://www.stradevinoveneto.it.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.