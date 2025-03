Nasce il Bosco del Toro: Suzuki e la squadra del Torino per una città ancora più verde

E' stato inaugurato il Bosco del Toro, un parco pubblico voluto da Suzuki, Torino Fc e Città di Torino, creato piantando 68 alberi autoctoni nel parco Colonnetti dove ha la sede il nuovo centro sportivo Robaldo, che sarà sede degli allenamenti del Settore Giovanile del Torino FC. Il Parco è situato nel quartiere torinese di Mirafiori Sud, ed è aperto a tutti i cittadini.

Gli alberi svolgono un ruolo strategico per l’ambiente urbano, contribuendo alla biodiversità e all’equilibrio delle risorse naturali. Filtrano l’acqua, regolano l’umidità e offrono rifugio a molte specie. Inoltre, riducono l’inquinamento atmosferico e la CO₂, migliorando la qualità dell’aria e contrastando il cambiamento climatico. La loro funzione termoregolatrice aiuta a mitigare il surriscaldamento urbano, rendendo le città più vivibili.

Il Bosco Diffuso di Suzuki continua a crescere anno dopo anno e grazie alla piantumazione di questi 68 alberi, sono stati piantati complessivamente 234 alberi ad alto fusto in diverse aree della città, frutto anche della collaborazione tra il Torino FC e il settore Verde del Comune di Torino:

· 2022 Parco Piredda, Torino (30 alberi)

· 2023 Parco naturale della Mandria, Venaria (72 alberi)

· 2024 Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, Piazza d'Armi (11 alberi)

· 2025 Parco Colonnetti, Torino (68 alberi)

· Sede di Suzuki Italia (50 alberi)

· Scuole comunali limitrofe alla sede Suzuki (3 alberi)



L’impegno per l’ambiente della Casa di Hamamatsu si estende anche a livello nazionale con il coinvolgimento di tutte le Concessionarie della rete ufficiale. I dealer Suzuki partecipano alla giornata nazionale degli alberi piantando almeno un albero nel proprio territorio di riferimento, per un totale di ulteriori 228 piante.

Ad oggi, Suzuki ha piantato oltre 1.184 alberi contribuendo concretamente alla riduzione complessiva della CO2 di 29.000 kg in un anno.

