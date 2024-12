Vacanze di Natale: cresce il fenomeno dello scambio casa

Mancano pochi giorni al Natale, ma l'atmosfera festiva è già da settimane protagonista delle strade e dei negozi delle città. C’è chi non vede l’ora di immergersi completamente nel clima natalizio, magari facendo acquisti per i propri cari, e chi invece attende con ansia che questo periodo passi, per lasciare spazio al nuovo anno.

In entrambi i casi, lo scambio-casa è la scelta ideale. Consente infatti a chi desidera vivere l’incanto dei mercatini di Natale o festeggiare un Capodanno da sogno in città iconiche come New York, di farlo in modo originale, senza trascurare chi invece preferisce allontanarsi dai festeggiamenti natalizi scegliendo una meta esotica e lontana dal freddo.

Durante le festività natalizie, gli scambi-casa raggiungono numeri record a livello mondiale, con 23.767 scambi previsti, un incremento del 44% rispetto al 2023. Cresce anche il numero di pernottamenti, che toccherà la soglia dei 569.382 (+44%), e gli ospiti attesi, pari a 92.608 (+44%). In Italia, il trend è altrettanto positivo, con 1.016 scambi (+51%) previsti, 19.942 pernottamenti (+45%) e 3.477 ospiti (+50%). In particolare, il periodo tra Natale e Capodanno registra una vera e propria impennata degli scambi-casa in Italia, con 13.085 pernottamenti previsti (+48%) e 2.288 ospiti attesi (+49%).

Le città italiane più richieste per gli scambi durante le festività sono Roma, Milano e Torino. Per quanto riguarda le regioni, il Lazio si conferma la più ambita con 228 scambi (+23% rispetto al 2023), seguito dalla Lombardia con 164 scambi (+59%) e dalla Toscana con 121 scambi (+55%). Per quanto riguarda la provenienza degli ospiti che soggiorneranno in Italia, gli italiani si distinguono per una forte propensione al turismo domestico, conquistando il primo posto, seguiti dai francesi (223 scambi) e dagli spagnoli (211).

A livello internazionale, la Francia è la destinazione più scelta per gli scambi-casa durante le vacanze di Natale, con 7.114 scambi previsti. Seguono la Spagna (3.408), gli Stati Uniti (2.253) e l’Italia (1.016). Tra le altre destinazioni top figurano poi Canada (910 scambi), Regno Unito (807), Germania (708) e Australia (649), confermando l'internazionalità del fenomeno e la sua capacità di unire viaggiatori da ogni angolo del mondo, favorendo esperienze uniche e autentiche durante i vari periodi dell’anno.

Chi è interessato a quest particolare soluzione può magari iniziare da HomeExchange, leader globale nello scambio-casa, con 200.000 membri in 155 Paesi, è un servizio che consente ai viaggiatori di tutto il mondo di scambiare facilmente le proprie case o appartamenti, in modo sicuro e senza transazioni finanziarie tra loro. Con un abbonamento annuale di 160 euro, si può accedere a scambi illimitati in qualsiasi momento dell’anno, scegliendo tra due modalità: scambio classico, dove due famiglie si scambiano casa nelle stesse date o anche non contemporaneamente, oppure scambio con GuestPoints, dove l’ospite soggiorna a casa dell'ospitante e guadagna punti da usare per soggiornare da altri membri.

