UNESCO-IOC e Acqua dell’Elba lanciano il Manifesto per “Venezia 2035”: dieci anni per cambiare rotta

Al via il processo partecipativo che porterà al Manifesto per “Venezia 2035” promosso da UNESCO-IOC e Acqua dell’Elba - Società Benefit per trasformare la città in un modello di sostenibilità urbana e preservazione ambientale, con un focus particolare sul futuro del mare e la gestione delle risorse idriche.

Trasformare Venezia, attraverso il dialogo con i cittadini, in un esempio di resilienza e sostenibilità ambientale ma anche un modello per altre città lagunari e costiere in tutto il mondo. È con questo obiettivo che, nell’ambito dell’Ocean Decade delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030) delle Nazioni Unite, la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO (UNESCO-IOC) e Acqua dell’Elba - Società Benefit hanno unito le forze per presentare il Manifesto per “Venezia 2035”, il progetto di ascolto ed ingaggio del territorio volto ad avviare iniziative specifiche per rendere Venezia una città più sostenibile entro i prossimi 10 anni, con lo sguardo puntato verso il futuro del nostro mare.

Il Manifesto "Venezia 2035" intende quindi dimostrare come le comunità possano trasformare attivamente e positivamente le proprie città. Per Venezia, in particolare, l’obiettivo sarà implementare soluzioni e tecnologie avanzate per l'energia pulita, il trattamento delle acque e la mobilità sostenibile, inclusi vaporetti e barche a motore elettrico, oltre che promuovere la biodiversità endemica e lo sviluppo di strutture e bio-edilizia che rispettino e sfruttino le dinamiche delle maree, elementi chiave per il mantenimento dell'unicità della città.

L’iniziativa nasce ispirandosi al successo di “Elba 2035”, il Manifesto dell'Isola d'Elba promosso da Acqua dell’Elba - Società Benefit che si è basato proprio su un approccio partecipativo che coinvolge cittadini, istituzioni e aziende per elaborare un piano d'azione che mira a migliorare la sostenibilità ambientale, economica e sociale dell'isola. Lo scopo è promuovere un turismo rispettoso dell'ambiente e della cultura locale, tutelare il territorio attraverso la diffusione delle energie rinnovabili e la riduzione dell'impatto ambientale, e valorizzare il patrimonio culturale rafforzando il senso di comunità.

