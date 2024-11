Con KIBO alla scoperta di New York City per dare un benvenuto scintillante al 2025

Le celebri mille luci di New York sono accese 24 ore su 24 in ogni giorno dell’anno, ma c’è un periodo in cui diventano ancora più scintillanti: il Natale e il Capodanno. L’Holiday Season è un momento davvero magico da queste parti, e KIBO propone di viverlo con un viaggio individuale da modellare sulle proprie esigenze. Sono moltissimi i film di ambientazione natalizia che si svolgono a New York, e sarà anche per questo che immaginare una vacanza qui e in questo periodo è quasi come sognare una fiaba… e poi viverla. Tra le pellicole da riguardare in attesa della partenza c’è senz’altro Miracolo nella 34sima strada, dove la piccola Susan incontra Babbo Natale, The Family man, con un Nicholas Cage sospeso tra scelte esistenziali, e il classico assoluto Una poltrona per due, che fa sempre sorridere e riflettere, solo per citare le più famose.

Trovarsi tra le strade di New York addobbata a festa ne raddoppia il fascino, oltre i musei da ammirare e la visita a Lady Liberty ci sono cose che si possono fare solo in questo periodo, come pattinare sul ghiaccio sotto il grande albero di Natale del Rockfeller Center e attendere la mezzanotte del 31 dicembre tra la folla festante nella centralissima Times Square. Oltre naturalmente ad ammirare le vetrine dei negozi nelle vie dello shopping, che ospitano vere e proprie installazioni artistiche, gironzolare nell’atmosfera soffusa dei vialetti di Central Park e lasciarsi conquistare dall’intensa energia di questa città che non ha eguali nel mondo. Secondo una recente stima a New York ci sono così tanti locali e ristoranti che una persona potrebbe – in teoria – mangiare fuori tutte le sere per 64 anni senza mai andare due volte nello stesso posto. L’offerta è talmente ampia che si possono provare tante cose nuove, e il bello è che ci sono proposte gastronomiche per ogni gusto e budget, dal fine dinner al chiosco degli hot dog, e tutti garantiscono una autentica esperienza newyorchese.

Le partenze sono previste il 29 o il 30 dicembre, da Milano o Bologna, con un soggiorno di 5 notti con prima colazione in un hotel a quattro stelle nel pieno centro di Manhattan. Il VOCO Times Square Sud, sulla 36esima West, è vicinissimo a Times Square e alla Penn Station, e offre camere accoglienti e chic, in stile moderno. Il prezzo per questa scelta parte da 2190 euro a persona con volo da Malpensa, o 1990 con volo da Bologna.

Il Sanctuary Hotel New York è situato appena a nord di Times Square, sulla 47esima West, ed è prossimo al Rockfeller Center, al Radio City Music Hall e alla Grand Central Station. Situato in un edificio tipico in mattoni, offre camere dall’eleganza ricercata e un magnifico rooftop con vista sui grattacieli. Il prezzo per questa scelta parte da 2380 euro a persona con volo da Milano.

Solo due strade più a nord, nel quartiere dei teatri di Broadway, si trova The Pearl Hotel, boutique relais dall’eleganza sofisticata, che propone camere ampie e raffinate. Il prezzo per questa scelta parte da 2360 euro a persona con volo diretto da Malpensa. Voli, tasse aeroportuali, assicurazione medico-bagaglio e annullamento sono inclusi.

