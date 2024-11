‘Soggiorni Stellati’, il progetto del Consorzio Turistico Media Valtellina per il turismo sostenibile scommette sulla Generazione Z

Entra nella fase attuativa ‘Soggiorni Stellati’, il progetto di innovazione e sostenibilità turistica capitanato dal Consorzio Turistico Media Valtellina che ha l’obiettivo di promuovere una formula di vacanza maggiormente qualitativa ed ecologica sul territorio.

Mercoledì 30 ottobre, sul palco del V° Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia, la road map per l’implementazione di ‘Soggiorni Stellati’ è stata presentata come modello di economia circolare in cui le buone pratiche messe in campo per migliorare l’esperienza turistica avranno una ricaduta positiva non solo per il turista, ma anche e soprattutto sul territorio e i suoi operatori.

Cruciale, nella messa a terra di questo progetto, il ruolo delle nuove generazioni che saranno destinatarie e al contempo chiamate a definire le politiche di crescita e sviluppo sostenibile di domani. Per questo motivo, in platea per il “battesimo” del progetto il Direttore del Consorzio Turistico Media Valtellina Gigi Negri ha voluto con sé la Classe 3C e 5C del corso di Scienze Umane dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Pinchetti di Tirano a rappresentare i cittadini di domani che avranno un ruolo attivo nella sua implementazione. A gennaio 2025 prenderà infatti il via “Protagonisti”, un ciclo di incontri nelle scuole superiori organizzato sotto l’egida di Soggiorni Stellati; non si tratta di una iniziativa didattica ma di un progetto di ascolto e confronto con la Generazione Z, che già dimostra una spiccata sensibilità verso i temi della sostenibilità e in un prossimo futuro dovrà farsene personalmente carico: tenere conto delle loro richieste, aspirazioni e priorità fin da ora è un requisito indispensabile per gettare basi durature e di successo per una crescita sostenibile di tutta la Valtellina.

L’ascolto attivo e la collaborazione tra enti pubblici e privati resta una priorità per il Direttore: “Lavorare insieme ad uno sviluppo realmente sostenibile è un tema dirimente non solo per chi si occupa di turismo, riguarda tutti ed è una condizione indispensabile per la tutela del nostro pianeta. In quest’ottica, ringraziamo Regione Lombardia per gli stimoli e il supporto che ci offre e ribadiamo la nostra convinzione che il legame tra pubblica amministrazione, attori presenti sul territorio e cittadini, e in particolare le nuove generazioni, debba essere rinforzato, affinché la strategia sia davvero condivisa e implementata in modo efficace.”

‘Soggiorni Stellati’ ambisce a raccogliere sotto un unico marchio tutte le strutture di accoglienza e gli operatori turistici valtellinesi che hanno intrapreso la rotta della sostenibilità, orientando e accompagnando la svolta green della destinazione concentrandosi su tre ambiti fondamentali: la ricettività, stimolando l’ammodernamento delle realtà esistenti e favorendo la nascita di nuove eco-strutture ad impatto ambientale minimo, la mobilità sostenibile e l’attivazione di percorsi ed esperienze turistiche che rispettino la biodiversità e il benessere del territorio, oltre a quello dell’ospite.

