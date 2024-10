Giornata mondiale del risparmio: i consigli di HomeExchange per viaggiare low-cost

In occasione del centenario della Giornata mondiale del risparmio, che si celebra il 31 ottobre, HomeExchange – la più grande community di scambio casa al mondo – invita a riflettere su un tema fondamentale: il risparmio, anche durante le vacanze. Le ferie rappresentano infatti un momento prezioso per disconnettersi dalla routine quotidiana, ricaricare le batterie e migliorare il proprio benessere psico-fisico. Il rovescio della medaglia è che questi momenti di evasione possono avere un impatto significativo sul portafoglio. Come si può, quindi, godere di una vacanza memorabile senza compromettere le nostre finanze?

Per rispondere a questa domanda, HomeExchange ha raccolto alcuni suggerimenti pratici per risparmiare durante i viaggi, con un focus particolare sullo scambio casa. Le forme alternative di alloggio sono, infatti, il primo aspetto da considerare per una vacanza davvero low-budget.

Secondo una ricerca condotta da HomeExchange in collaborazione con l'Istituto di ricerca Appinio su un campione di 1.000 italiani, in media, una settimana di vacanza costa circa 1.000 euro, e l'alloggio è la voce di spesa principale. Grazie allo scambio casa, i viaggiatori possono ridurre questa spesa fino al 39% a settimana. Oggi, inoltre, ci si può affidare a portali come HomeExchange, che offrono garanzie prima, durante e dopo il viaggio.

Scambiare casa è estremamente semplice: basta iscrivere la propria abitazione su HomeExchange al costo di 160 € all’anno e aspettare i primi ospiti. Dopo il soggiorno, si guadagnano GuestPoints, da utilizzare per visitare nuove destinazioni. Grazie allo scambio casa asincrono e alla possibilità di non dover trovare un accordo specifico con la stessa famiglia, è possibile programmare le vacanze tenendo in considerazione prima di tutto le proprie esigenze.

Questo modo di soggiornare in vacanza, sostenibile sia economicamente che da un punto di vista sociale e ambientale, è sempre più utilizzato dagli italiani. Molti, come Francesco e Michele, lo hanno trasformato in un'abitudine. Entrambi, con storie molto diverse, hanno deciso di condividere la loro esperienza:

Naturalmente, lo scambio casa non è l'unico modo per risparmiare; ecco quindi alcune alternative che, se abbinate all’home-swapping o attuate singolarmente, possono aiutare a pianificare una vacanza più economica.

Riscoprire il territorio

Asia, America, isole caraibiche, costano troppo? Viaggiare non significa necessariamente allontanarsi. L'Italia offre una straordinaria varietà di destinazioni da esplorare, dal nord al sud del Paese. Grazie a mezzi di trasporto pubblici come autobus e treni, o anche il car pooling, è possibile organizzare vacanze economiche riscoprendo il fascino delle città d'arte, dei borghi storici e delle tradizioni enogastronomiche locali. Alcuni dei pacchetti più frequenti sono i weekend e piccoli soggiorni in occasione di eventi speciali come concerti, fiere, mostre o eventi sportivi. In questo periodo, vale sicuramente la pena informarsi per dei romantici tour dei mercatini natalizi in Trentino o altre località montane.

Offerte last minute, pacchetti all inclusive e prenotazioni early booking

Nell'organizzare una vacanza low cost senza un tour operator, è importante non fermarsi ai primi risultati online, ma analizzare e confrontare le opzioni disponibili. È utile ascoltare i consigli di chi ha già viaggiato e prendere decisioni strategiche in anticipo. Talvolta, una vacanza tutto incluso con prenotazioni già effettuate può essere una soluzione pratica, ma si corre il rischio di pagare per servizi poco utili. Approfittare delle offerte di early booking permette invece di risparmiare su crociere e biglietti per eventi. Se si prenota all’ultimo minuto, è fondamentale mantenere flessibilità riguardo alla meta e alle modalità di viaggio, tenendo presente che i prezzi di voli, traghetti e hotel variano in base al periodo. Infine, è consigliabile effettuare un double-check confrontando più siti e raccogliendo feedback, per verificare la veridicità delle offerte. Non sempre ciò che sembra più conveniente lo è davvero!

Approccio local

Per risparmiare, uno degli aspetti fondamentali è immergersi nell’atmosfera locale, abbandonando gli schemi abituali e lasciando che i luoghi visitati ispirino il proprio comportamento. Durante un viaggio all'estero, è quindi utile mettere da parte le proprie abitudini italiane, osservando e apprendendo dai locali. Molti segreti non si trovano nelle guide turistiche, ma si rivelano frequentando bar e mercati e interagendo con la gente del posto.

