Green4Life: si conclude l’iniziativa di Airbank con 800 kg di rifiuti raccolti

Con un totale di circa 800 kg di rifiuti raccolti, si conclude con successo la terza edizione di #Green4Life, l'iniziativa promossa da Airbankcon l’obiettivo di educare le comunità locali e le aziende sul tema della tutela ambientale, incoraggiando l'adozione di buone pratiche civiche per combattere l'abbandono di rifiuti.

Attraverso il coinvolgimento attivo di aziende e cittadini, Airbank vuole sensibilizzare sui potenziali sversamenti di sostanze pericolose, coinvolgendo ad ogni tappa volontari di ogni età nella pulizia e bonifica di parchi, fiumi, aree naturali e cittadine.

L’intervento a Cagliari, ultima tappa di questo viaggio sostenibile, ha potuto contare sulla collaborazione del partner Cianciola Sardegna e sul prezioso aiuto di oltre 70 volontari, che hanno ripulito l’area del Lazzaretto di Cagliari, uno dei luoghi più suggestivi della città, affacciato sul mare. Importanti i numeri della raccolta: più di 40 sacchi di rifiuti misti, a cui si aggiungono pneumatici, articoli di elettronica e complementi d’arredo. È stata inoltre donata una nuova isola ecologica al Comune di Cagliari, per incentivare i dipendenti a gestire i rifiuti in modo consapevole e responsabile.

I numeri di #Green4Life nel 2024

4 tappe, circa 800 kg di rifiuti raccolti, oltre 265 volontari di tutte le età, di cui 103 tra bambini e ragazzi. Il viaggio di #Green4Life è partito da Piacenza, nel Comune di Calendasco lungo le rive del fiume Trebbia, per poi proseguire presso i Comuni di Casalpusterlengo (LO) e Bosconero (TO), approdando infine a Cagliari. Le iniziative di raccolta dei rifiuti, organizzate in collaborazione con enti locali, sono state occasione per promuovere la cultura della sostenibilità ambientale attraverso la partecipazione delle comunità e delle scuole, dimostrando che in questo modo si può fare la differenza.

“#Green4Life è molto più di una semplice raccolta rifiuti. È un'opportunità per educare le persone all'importanza della tutela ambientale e per promuovere buone pratiche quotidiane. Grazie alla donazione di prodotti antinquinamento e kit di pronto intervento, Airbank supporta gli enti locali nell'affrontare le emergenze ambientali e nel sensibilizzare la cittadinanza”, sottolinea Gloria Mazzoni, Presidente e Amministratore Delegato di Airbank. “Non si tratta solo di un gesto, ma di un impegno collettivo per garantire un futuro migliore alle generazioni a venire”.

#Green4Life proseguirà nella sua missione, portando avanti il suo impegno per la salvaguardia dell'ambiente e promuovendo una cultura di responsabilità condivisa, affinché le future generazioni possano godere di un pianeta più pulito e sostenibile.

