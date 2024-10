Giornata Mondiale della Salute Mentale: riscoprire il benessere grazie alla natura

In un’epoca in cui il contatto con la natura è sempre più ricercato, il campeggio offre un modo autentico per riconnettersi con sé stessi e con l’ambiente, promettendo avventure indimenticabili e momenti di puro relax.

Tra le mille preoccupazioni quotidiane, molte persone, in particolare quelle che vivono in città, si trovano a dover affrontare un continuo susseguirsi di impegni - professionali e non - che influiscono inevitabilmente sulla qualità della vita. In questo scenario, cresce il desiderio di evadere, di prendersi una pausa e di riconquistare il proprio benessere, idealmente immergendosi in ambienti lontani dal caos cittadino.

È per questo motivo che un numero sempre crescente di persone si sta avvicinando al campeggio e al glamping - una forma più glamour di vacanza all'aria aperta - ma anche a esperienze più estreme nella natura, come il bushcraft e il survival. L'obiettivo finale però è lo stesso: riposare la mente e cercare un rifugio lontano per riconnettersi con la parte più intima di sé.

I dati raccolti da Pitchup.com in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra ogni anno il 10 ottobre, dimostrano una presenza crescente delle strutture che cercano di soddisfare proprio questi bisogni. Non sorprende, quindi, che il 30% dei campeggi italiani su Pitchup.com si definisca situato in una "località remota", mentre l'84% venga contrassegnato come "tranquillo", un filtro particolarmente apprezzato dai viaggiatori in cerca di pace e serenità.

La crescente attenzione verso il benessere mentale è evidente anche nelle recensioni degli utenti: quest'anno sono 241 le recensioni in cui ricorre la parola "tranquillo", rispetto alle 127 dell’anno scorso, registrando un aumento del 90%.

Pitchup.com ha inoltre identificato, sempre grazie alle recensioni degli utenti, il campeggio più tranquillo d’Italia per il 2024: l'Agricamper Villa Julia Pompei, che si distingue per la sua atmosfera serena e rilassante; mentre il campeggio che ha ottenuto il maggior numero di recensioni come "località remota" è l'Agricampeggio l'Essenza, luogo di riposo e natura incontaminata con vista sul Lago di Garda.

Naturalmente, su Pitchup.com è presente una vasta selezione di splendide strutture ideali per un soggiorno all'insegna del relax e della riconnessione con la natura. Di seguito alcune delle opzioni scelte dalla piattaforma.

Fuga a Mirano in Yurta (Mirano - Veneto)

A soli 25 chilometri da Venezia, il Glamping Canonici di San Marco è la scelta perfetta per chi vuole esplorare tutte le meraviglie della Serenissima senza rinunciare alla comodità e alla pace di un rifugio immerso nel verde. Magnifiche tende safari arredate con eleganza, con splendidi paesaggi a fare da cornice, e tanti dettagli originali e sofisticati, come bicchieri di cristallo e una suggestiva cantina di vini.

Dormire in una bolla (Corinaldo - Marche)

Immersa nel cuore delle colline marchigiane, La Bolla del Borgo offre un'esperienza unica a soli 25 minuti da Senigallia. Questa incantevole cupola geodetica con una volta trasparente è perfetta per osservare le stelle comodamente sdraiati su un letto queen-size. Circondata da vigneti, ulivi e ciliegi, la struttura è un rifugio ideale per famiglie e coppie in cerca di tranquillità. Gli ospiti possono godere di un bagno privato e di un'area esterna attrezzata per pranzi all'aperto, mentre un bagno completamente attrezzato si trova a breve distanza. Le proprietarie, Sonia e Lucia, offrono visite guidate delle cantine con degustazione di vini locali e, per gli amanti dell'avventura, sono disponibili e-bike per esplorare i borghi medievali circostanti.

Avventura e relax nel cuore delle Dolomiti (Trentino Alto Adige – San Cassiano)

Immerso tra le magnifiche vette delle Dolomiti a quasi 1.700 metri di altitudine, alle porte del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies e delle sue meraviglie naturali, si trova il Camping Sass Dlacia. Il campeggio è incastonato in una cornice suggestiva, circondato da boschi di pini e viste spettacolari. Il Camping Sass Dlacia offre un’ampia scelta di attività outdoor in tutto l’arco dell’anno e una gamma di servizi ideati per soddisfare tutte le esigenze degli ospiti, tra cui il centro benessere “Natura Wellness” dove si può assaporare tutto il relax di sauna, bagni di vapore e coccole studiate appositamente per realizzare un sano equilibrio tra corpo, mente e spirito.

