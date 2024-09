Il Consorzio Tutela Lugana: stile e innovazione tra vino, cultura e moda

Settembre e ottobre saranno i mesi perfetti per scoprire i tanti eventi che uniscono il mondo del vino, della moda e della cultura, con il filo dorato del Lugana.

Il Consorzio Tutela Lugana Doc continua a innovare e a valorizzare il marchio Lugana prendendo parte a una grande varietà di eventi in Italia e all’estero, volti a risaltare le qualità uniche del suo vino e a rafforzare sempre più la reputazione della Denominazione. Il Consorzio continua ad ampliare i propri orizzonti con una strategia comunicativa innovativa, volta a potenziare la presenza sul mercato domestico e internazionale e avvicinarsi a un pubblico giovane e dinamico. Questa direzione non si limita al settore del vino, ma abbraccia una fusione di stili e settori diversi, creando un ecosistema di esperienze in grado di attrarre e coinvolgere le nuove generazioni.

In ordine cronologico, il primo appuntamento per il grande pubblico è il 7 settembre con la Vendemmia Reale, ai Giardini Reali di Torino, dove oltre al vino, gli ospiti avranno accesso esclusivo a spazi solitamente chiusi del Palazzo Reale. Il Consorzio Tutela Lugana DOC sarà presente alla kermesse - giunta alla sua terza edizione - con un corner dedicato, dove alcune cantine presenteranno i loro migliori vini. Altre etichette saranno poi disponibili al banco mescita, in un evento che celebra la sostenibilità e la tradizione vitivinicola italiana.

Spostandoci verso est, l’8 settembre l’appuntamento sarà a Cortina d’Ampezzo, con The Queen of Taste, festival gourmet di cui il Consorzio sarà partner ufficiale. Durante l’esclusivo StrEat Lunch, saranno due le tipologie di Lugana DOC che accompagneranno piatti d’autore firmati da Chef stellati e giovani talenti emergenti, esaltando la tradizione culinaria montana. Il Consorzio supporta con impegno le nuove generazioni perché crede fermamente nel potenziale di questo target, proponendo un vino che guarda al futuro sia in termini di gusto che di produzione.

Il 21 settembre a Milano, in occasione della Milano Fashion Week, il Consorzio Lugana sarà partner ufficiale dell’evento alla Fondazione Sozzani del designer Domenico Orefice. Le sue collezioni si inseriscono in una dimensione dove sportswear e innovazione, tailoring e artigianalità si intersecano e si contaminano gli uni con gli altri; sono una celebrazione del Made in Italy caratterizzata da un codice estetico contemporaneo e senza luogo. I valori di questo artista si sposano perfettamente con gli ideali del Consorzio, che lavora per promuovere l'italianità e garantire la qualità del prodotto.

Edoardo Peduto, direttore del Consorzio Lugana, ha commentato: "Le collaborazioni e le sinergie tra il mondo del vino e quelli della moda, del design, dell’arte, sono fondamentali per valorizzare il nostro patrimonio e per portare innovazione utilizzando nuovi linguaggi. Questi ambienti, pur diversi, condividono una passione per l'eccellenza e la capacità di raccontare storie uniche. Lavorare insieme ci permette di creare esperienze che vanno oltre il prodotto, contribuendo a elevare il marchio Lugana e il territorio a un livello di riconoscibilità e prestigio globale."

Si vola poi a Siracusa in Sicilia, nella meravigliosa Ortigia, dove, dal 26 al 28 settembre, si terrà il G7. In occasione della riunione dei Ministri dell’Agricoltura, il Consorzio sarà presente nella collettiva della Regione Lombardia, insieme ad altre eccellenze del Nord Italia. Una vetrina d’eccezione per il Lugana, protagonista di degustazioni e masterclass in un contesto internazionale.

Per tornare poi a giocare quasi in casa, dall’11 al 13 ottobre il Consorzio si rivolge invece ai wine lover con la partecipazione ad Hostaria, Festival del Vino a Verona, con due momenti esclusivi: il "Lugana Party", su invito, il venerdì sera, nella cornice di Villa Brasavola e "L’Aperitivo del Lugana", su prenotazione, il sabato e la domenica dalle 12 alle 13 e dalle 17 alle 18.

Anche dal punto di vista delle attività b2b e rivolte agli operatori del settore vitivinicolo il Consorzio offre una varietà di appuntamenti: si parte dalla Gran Bretagna, il 5 settembre con un Webinar dedicato alle penne più importanti del comparto wine, condotto dall’autore Tom Cannavan. L’iniziativa sarà dedicata alla degustazione di 8 pregiate etichette: 4 Lugana d’annata e 4 Riserve. Dal 30 settembre al 3 ottobre il Consorzio organizza un viaggio in Lugana riservato alla stampa statunitense, alla quale verrà offerta l’opportunità di esplorare il territorio e le molteplici esperienze offerte dalle cantine della DOC, allo scopo di continuare ad espandere la notorietà di questo vino e dei suoi produttori in un mercato chiave per la denominazione.

