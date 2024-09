Dal Veneto alla Toscana, pedalando tra le meraviglie d'Italia

Il turismo all’aria aperta, scelto durante la scorsa estate da un vacanziere su cinque1, offre la possibilità di immergersi completamente nella bellezza del paesaggio, godendo di una connessione autentica con l'ambiente circostante. Particolarmente apprezzata è anche la vacanza in bicicletta, la quale permette di esplorare luoghi incantevoli e di ammirare paesaggi spettacolari in maniera sostenibile, vivendo un'avventura all'insegna della libertà e dell’attività fisica.

In vista del periodo in cui le temperature tornano ad essere più piacevoli, hu openair propone una guida alla scoperta dei percorsi e degli eventi più interessanti offerti da cinque regioni italiane e fornisce poi alcuni consigli per affrontare al meglio questa divertente tipologia di vacanza.

Cinque percorsi da non perdere per una vacanza in bicicletta

Grazie alla varietà dei suoi paesaggi, alla ricchezza culturale e alla buona infrastruttura ciclabile, l’Italia è particolarmente apprezzata sia dai turisti stranieri che da quelli nazionali. Numerosi sono dunque i percorsi che permettono di pedalare attraverso il Bel Paese e apprezzarne le meraviglie nascoste.

Veneto : questa regione non solo vanta gemme come i suggestivi colli del Prosecco, il magnifico Lago di Garda e le storiche città d'arte come Verona e Vicenza ma rappresenta anche una destinazione ideale per gli amanti della vacanza in bici. Pedalare attraverso il Veneto significa immergersi in un ambiente vario e ricco di natura. Una meta imperdibile, in questo senso, è la scenografica Ciclabile del Mincio che collega gli splendidi borghi dell’area come Valeggio e Borghetto e si snoda per oltre 45 km tra Mantova e Peschiera del Garda. Lo hu Altomincio village, situato lungo le sponde del Mincio, è un’ottima base per accedere comodamente alla ciclabile; questa struttura immersa nel verde è infatti pensata per le famiglie ed è a misura di bambino: la circolazione interna è interamente pedonale e sono presenti zone del parco acquatico in gomma antiscivolo dove i più piccoli possono giocare in totale serenità e gli adulti rilassarsi a bordo piscina.

Trentino Alto Adige : famosa per le sue imponenti Dolomiti e i suoi tranquilli laghi alpini come il Lago di Braies, questa regione è tra le mete più affascinanti per il cicloturismo in Italia. Tra i percorsi più affascinanti, spicca la pista ciclabile della Valsugana , che attraversa panorami suggestivi e villaggi pittoreschi: storicamente un'importante via di comunicazione tra le montagne e il mare Adriatico, rappresenta oggi un sentiero culturale che collega Trentino e Veneto, unendo storia e tradizioni, ideale per una giornata di sport, scoperta e contatto con la natura. La pista si estende per circa 80 km da Pergine Valsugana, vicino al lago di Caldonazzo, fino a Bassano del Grappa in Veneto, seguendo il corso del fiume Brenta per un'esperienza ciclistica in grado di soddisfare tutti i livelli di abilità.

Toscana: caratterizzata da dolci colline, vigneti lussureggianti e uliveti secolari, è la scelta giusta per gli amanti della natura, degli spazi aperti e del cicloturismo. Tra le tante opzioni tra cui scegliere, ad esempio, vi è la Via Setteponti, un percorso che permette di ammirare borghi tipici, edifici religiosi antichissimi alle pendici del massiccio del Pratomagno, vigneti e oliveti terrazzati ma anche i profili delle celebri Balze, affascinanti rilievi tipici del Valdarno. Per andare comodamente alla scoperta delle bellezze della Toscana è possibile soggiornare presso lo hu Norcenni Girasole village: situato nel cuore della campagna toscana a pochi chilometri da Firenze e incorniciato dalle colline del Chianti, propone una vasta gamma di servizi - tra cui due parchi acquatici e un’ampia offerta ristorativa - e rappresenta un’oasi open air in cui rilassarsi dopo aver pedalato alla scoperta del territorio del Valdarno.

Per i più appassionati di ciclismo, poi, il 5 e 6 ottobre Gaiole del Chianti ospiterà la 27esima edizione dell’Eroica con la quale hu openair ha stretto una partnership da ormai due anni: si tratta della più importante manifestazione di tipo rievocativo e storico che vede la partecipazione di ciclisti che indossano abbigliamento da bici d’epoca o di ispirazione storica e che corrono a bordo di biciclette vintage. Inoltre, il territorio accoglierà i partecipanti della Marzocchina di San Giovanni Valdarno del 7 e 8 settembre, evento cicloturistico capace di coniugare la passione per il ciclismo all’arte e all’enogastronomia e la Fiorino Mud , appuntamento di ciclismo gravel che si terrà il weekend del 21 e 22 settembre e partirà dallo hu Norcenni Girasole village.

Lazio : oltre alla capitale, questa regione offre una varietà di paesaggi incantevoli, dalle colline dei Castelli Romani ai laghi vulcanici di Bracciano e Bolsena, fino alle riserve naturali come il Parco Nazionale del Circeo. In particolare, la Via Appia Antica è ideale da percorrere in bici: non si tratta solo di una semplice strada ma di una vera e propria macchina del tempo. Ville romane e catacombe sono solo un esempio dei tesori conservati nei secoli in questo incantevole spazio verde, lontano dal centro e dal trambusto cittadino. Per trascorrere un momento di relax e rinfrescarsi dopo aver pedalato, il Fabulous Village con piscine, un ristorante e numerose attività anche per i più piccoli, è ideale per soggiornare in una posizione strategica, a metà strada tra la Capitale e la costa, da cui sono facilmente raggiungibili numerosi luoghi d’interesse.