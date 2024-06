Tornano le 19° Giornate del Riesling in Alto Adige

Degustazioni guidate, eventi culturali e gli assaggi dei migliori vini da Riesling italiani in due giorni all’insegna di uno dei vitigni più pregiati al mondo.

Il 10 e l’11 agosto, Naturno in Val Venosta ritorna ad essere il cuore pulsante del Riesling in Italia. Nei giorni delle stelle cadenti si daranno appuntamento nel piccolo borgo altoatesino gli appassionati di quest’uva bianca, capace di grande versatilità e longevità.

Una varietà che arriva in Alto Adige nella metà del XIX secolo e che negli ultimi 20 anni si è affermata soprattutto in Val Venosta e Val d'Isarco, espandendosi poi anche nel resto dell’Italia.

Durante le due giornate i calici si intrecceranno a degustazioni guidate, eventi culturali e musicali e cene tematiche. Ad allietare i palati dei visitatori ci saranno i vini provenienti da tutto il nord Italia, dal Trentino alle Langhe, dalla Lombardia fino ovviamente all’Alto Adige dove, grazie a particolari condizioni pedoclimatiche, quest’uva dona vini di grande eleganza e freschezza, capaci nel tempo di essere cangianti e complessi, donando sempre nuovi e intriganti profumi. Questi vini saranno anche i protagonisti del 19° Concorso nazionale di Riesling, dove una giuria specializzata, composta da 20 esperti italiani e stranieri, degusta alla cieca 50 vini provenienti dalle 5 regioni italiane di maggior pregio per questo vitigno, decretando il vincitore del premio Riesling Gold e i migliori di ogni zona vinicola. I vincitori saranno annunciati proprio nella serata del 10 agosto.

L’11 agosto gli assaggi si terranno in contemporanea al Mercato dei Vini della Val Venosta, dove si potranno degustare e acquistare dalle ore 11 alle ore 18, nella Piazza Municipio di Naturno, vini, grappe e acquaviti di frutta, succhi di frutta, marmellate, spuntini deliziosi e formaggi, salumi, speck e pane dei contadini locali.

Appuntamento quindi a Naturno il 10 e l’11 agosto per tutti gli appassionati e per gli operatori del settore per due giornate di degustazioni e approfondimenti su questo straordinario vino bianco raffinato e versatile.

