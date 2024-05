Giardini di Castel Trauttmansdorff, una meta per famiglie

Quando la bella stagione fa capolino e le giornate da trascorrere all’aria aperta si moltiplicano, è questo il periodo ideale per divertirsi in compagnia dei bambini e della propria famiglia ai Giardini di Castel Trauttmansdorff.

In una sola giornata ai Giardini di Castel Trauttmansdorff, i bambini possono imparare e vivere moltissime avventure divertenti ed entusiasmanti. Qui, infatti, l’approccio educativo e divulgativo si declina in attività, spunti e stimoli molto coinvolgenti che facilitano l’apprendimento di tante informazioni curiose e interessanti sul mondo botanico, ma non solo.

Percorrendo l’area dei Giardini e incontrando le diverse attrazioni presenti, i bambini possono dare libero sfogo alla loro fantasia e alla loro immaginazione. Primo tra tutti il ponte delle avventure che, attraversando un bosco di ontani, fa percepire il vuoto sotto i piedi ad ogni passo e regala così emozioni e divertimento agli ospiti più piccoli.

A questo seguono tutti gli animali particolari presenti nei giardini, dagli alpaca alle coloratissime rane freccia nella Serra, dalle pecore Zackel agli insetti foglia. Ogni incontro e approfondimento stimola nuove domande e nuove curiosità come quelle che nascono dall’osservazione del gigantesco alveare presente nella zona dei Paesaggi dell’Alto Adige. Al suo interno è contenuta la riproduzione di un’arnia in paglia intrecciata che può essere aperta, cosicché, al riparo dietro un vetro, si possa osservare una colonia di circa 60.000 api al lavoro. Ammirare questi piccoli insetti operosi è uno spettacolo che affascina molti bambini e che accende piccole scintille di consapevolezza rispetto all’importanza del lavoro delle api per tutto il nostro ecosistema.

Le emozioni continuano sottoterra grazie al Regno Sotterraneo delle Piante, le cui 5 stazioni multimediali accompagnano i bambini alla scoperta dei principali elementi che nel sottosuolo sono importanti per la crescita e lo sviluppo delle piante: acqua, radici, sostanze nutritive, accumulo di riserve energetiche e luce. Tra colpi di scena, rumori inaspettati e giochi di luci l’interesse e il coinvolgimento crescono sempre più.

Trasferendosi nell’area Boschi del Mondo, oltre alla Serra che ospita il terrario, gli ospiti più piccoli potranno incontrare le prime piante che hanno abitato la terra: le felci. Qui si trova anche un esemplare di Woellemia Nobilis, oggetto di un’importante scoperta botanica del 1994. In quell’anno, in una gola australiana, furono trovati circa cento esemplari di questa pianta, che era diffusa in tutto il mondo fino a 65 milioni di anni fa, ma che si riteneva ormai estinta.

Percorrendo il tragitto che attraversa i Boschi del Mondo, si giunge al giardino giapponese dove, soprattutto in estate, i più piccoli si divertono ad attraversare scalzi il ruscello che lo caratterizza.

Superando la risaia, si giunge poi all’ingresso di Castel Trauttmansdorff. Anche qui le sollecitazioni sono tante: le sale dove ha soggiornato l’imperatrice Sissi e il Touriseum, il museo provinciale del Turismo, che racconta le dinamiche di sviluppo del fenomeno del turismo alpino negli ultimi 250 anni. Al termine del percorso nel museo una sorpresa inaspettata attende i bambini: un gigantesco flipper in legno.

Visite guidate per famiglie

Nel programma di visite guidate dei Giardini di Castel Trauttmansdorff non potevano mancare le visite guidate per famiglie, che hanno luogo tutti i mercoledì di luglio e agosto alle ore 10.30. Ogni visita si conclude con un workshop in cui i bambini sono coinvolti in attività creative.

8,50 € a persona, bambini fino ai 18 anni gratis, max. 2 adulti a famiglia

Al costo della visita guidata, si aggiunge il costo del biglietto d'ingresso.

Giornata di Primavera per le famiglie

Domenica 26 maggio si terrà la Giornata di Primavera, tra giochi e divertimenti. Grazie ai numerosi workshop organizzati dalle guide dei Giardini, piccoli e grandi visitatori dalle 10.00 alle 17.00 scopriranno i segreti del mondo botanico e potranno trasformarsi per una giornata in ricercatori e partecipare a diverse attività didattiche, esperimenti e bricolage in cui vedere, ascoltare, annusare e capire da vicino la straordinaria vita delle piante.

Tariffe per famiglie

Con il biglietto per famiglie di € 36,00 possono entrare e scoprire il giardino 2 adulti e giovani e bambini sotto i 18 anni. C’è anche il mini-abbonamento stagionale che permette alle famiglie di approfittare della possibilità di accedere più volte ai giardini, a un prezzo vantaggioso.

