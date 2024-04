Dieci anni di Unesco per Langhe Roero e Monferrato

Un territorio unico, e che proprio per questo è entrato a far parte del Patrimonio Mondiale UNESCO come paesaggio culturale, vale a dire risultato dell’azione combinata dell’uomo e della natura: Langhe Roero e Monferrato celebra i dieci anni dal riconoscimento. Un’attestazione di prestigio che ha dato un nuovo impulso alla valorizzazione culturale, facendo conoscere queste zone in tutto il mondo e attirando viaggiatori alla ricerca dell’eccellenza. Il 14 giugno 2024 è in programma una grande festa al castello di Grinzane Cavour, uno dei simboli del territorio, che ha registrato un’ottima stagione per il turismo, che in questi luoghi è strettamente connesso all’enogastronomia.

Tante le strutture che si sono presentate ai viaggiatori in questi anni, cogliendo la voglia di vivere esperienze autentiche e raffinate in un territorio che incarna l’eleganza piemontese e quella gioia di vivere legata ai piaceri della buona tavola. Tra queste UVE Rooms & Wine Bar di La Morra (CN), nato dalla sapiente ristrutturazione di un antico convento, e che si trova proprio nel cuore di uno dei borghi più caratteristici delle Langhe. Ogni dettaglio del relais, che unisce elementi architettonici antichi splendidamente conservati e spunti di stile squisitamente contemporaneo, racconta una storia di cura e attenzione per la bellezza, e uno sconfinato amore per i luoghi. Ricercate opere d’arte, pezzi unici realizzati da Cristina Pas, decorano con originalità le suite e gli spazi comuni, in un continuo rimando tra passato e presente. La capacità di rendere attuale e ricco di appeal il mondo del vino e dell’agricoltura, fatto di tradizioni e di semplicità, è la chiave del successo del territorio Langhe Roero Monferrato.

A UVE Rooms & Wine Bar tutto ciò significa accogliere l’ospite in sole otto stanze, lussuose e confortevoli, affacciate su un silenzioso chiostro o sulle romantiche stradine del borgo, e viziarlo prendendolo per la gola, iniziando dalla prima colazione. Al Wine Bar è possibile concedersi degustazioni di vini pregiati accompagnati da taglieri di salumi e formaggi, e cene e pranzi gourmet grazie alla maestria dello chef Giuseppe Straziota, che combina con creatività gli ingredienti tradizionali dando vita a piatti che appagano occhi e palato. Il menu concede ampio spazio alle celebri carni del Piemonte, declinate in battute, vitello tonnato, stracotto, ai tipici tajarin, alle nocciole e naturalmente al tartufo, il tutto presentato e accostato con grazia e raffinatezza. I vini sono il complemento ideale per i piatti: dal Barolo al Nebbiolo, passando per Barbera e Barbaresco, inebrianti e corposi.

UVE Rooms & Wine Bar si presenta come un piccolo gioiello, poiché così lo ha voluto la titolare Maria Grazia Ansaldi, che dal 2015 si occupa in prima persona del relais. La cura di ogni dettaglio restituisce l’autentica passione per l’ospitalità, esaltata da uno stile in grado di conquistare il palato e il cuore.

