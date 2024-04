Al Quellenhof Luxury Resort Lazise sul Lago di Garda, la dolce vita con esclusivi tour in Vespa

Scoprire la sponda orientale del Lago di Garda in coppia o in famiglia, noleggiando direttamente in hotel una Vespa o un’auto storica o prenotando un tour in barca.

Leggerezza, attività all’aria aperta e un tocco glamour sono le caratteristiche della dolce vita che il Quellenhof Luxury Resort Lazise interpreta alla perfezione. Perla di architettura moderna circondata dalle idilliache distese di olivi, cipressi e palme, il complesso della famiglia Dorfer è la meta ideale per la vacanza spensierata e dedita ai piaceri mondani. L’atmosfera mediterranea, tipica peculiarità di questo territorio, invita a visitare il pittoresco borgo di Lazise sul Lago di Garda a bordo di una Vespa come in un film degli anni ’60, intraprendere un tour in barca al tramonto o semplicemente recarsi a piedi tra le vie e i palazzi storici. Nel lussuoso 5 stelle la giornata in perfetto stile dolce vita prosegue con uno stuzzichino nell’elegante bistrò La Piazza, relax con vista panoramica nella sky pool esterna (adults only, 21 metri di lunghezza) e un calice di vino accuratamente selezionato, tra oltre 800 etichette, dalla sommelier Jessica Giubertoni.

VIVERE LAZISE E IL LAGO DI GARDA A BORDO DI UNA MOTO O DI UN’AUTO STORICA

Nel rinomato resort di Lazise sul Lago di Garda l’ospite trova tutto ciò di cui può avere bisogno per vivere, oltre alla vacanza di primavera, anche un’esperienza eccezionale e un’indimenticabile avventura dall’animo mediterraneo. Per ogni occasione, l’hotel predispone il noleggio di auto e Vespa, per una gita di 3 ore oppure per l’intera giornata; per le coppie il risciò elettrico Q Care Cruiser è perfetto per un tour romantico del borgo fortificato nel centro storico del paese veneto, così come una moto elettrica lo è per i più avventurosi o una Harley Davidson per nostalgici rider. I gruppi di amici o le famiglie possono affittare l’Ape Calessino – 3 posti dall’inimitabile design neo-vintage – oppure la celebre Fiat 500 cabriolet a 4 posti. Infine, per chi ama scoprire nuove mete pedalando, il Quellenhof Luxury Resort Lazise dispone anche di bici professionali per adulti e per bambini (a partire dai 4 anni) con modelli robusti e di qualità per ogni esigenza e terreno, liberamente utilizzabili dai propri ospiti.

MOMENTI PER RILASSARSI, GUSTARE E VIVERE L’ATMOSFERA MEDITERRANEA DEL LAGO

Con il calar del sole il resort per coppie e famiglie propone un’ampia gamma di attività ed esclusivi momenti di benessere. Oltre all’area wellness Onda Spa di 2.000 m2, completa di saune e bagni di vapore, nel soggiorno di primavera si può godere il primo caldo attorno al laghetto naturale balneabile con accesso diretto al giardino. Diverse tipologie di piscine sono sempre a disposizione, tra cui quella sportiva riscaldata di 25 metri con una parte interna oppure le piscine esterne con tortuosi scivoli per il divertimento dei più piccini. La vera peculiarità, che conferisce maggiore pregio al Quellenhof Luxury Resort Lazise, è la sky pool esterna di 21 metri riscaldata tutto l’anno riservata ai soli adulti che inebria l’animo di gioia grazie alla sconfinata vista sul territorio intorno al Lago di Garda. A bordo piscina sul tetto il Tiki-Skybar accoglie l’ospite con i suoi cocktail artistici che soddisfano occhi e palato, per godere del vero aperitivo italiano, introducendo la cena gourmet di 6 portate nel Ristorante Panorama con “tetto cabrio”. Il degno finale di una vacanza primaverile nell’autentico stile dolce vita.

