Tirolo: l’armonia dei contrasti, tra malghe e palme

A pochi passi dal centro del paese di Tirolo parte la funivia che porta velocemente alla Hochmuth/ Alta Muta (stazione a Monte), a 1.400 metri slm. Il viaggio in funivia dura solo circa 5 minuti, un tempo brevissimo in cui apprezzare il meraviglioso paesaggio di montagna con vista panoramica su Merano e sulla Val d’Adige.

Incastonata fra maestose vette e favorita da un clima mite mediterraneo, con oltre 300 giorni di sole all’anno, Tirolo è la località ideale per trascorrere vacanze nell’area turistica di Merano e dintorni in Alto Adige.

Tirolo è l’emblema del piacere della vita con una spiccata nota di freschezza alpina. Adagiata su una collina panoramica sopra la città di cura di Merano, la graziosa località è considerata la terrazza soleggiata dell’Alto Adige.

Dai limoni alle stelle alpine, dal Mediterraneo alle Alpi

Tirolo è una località a carattere prettamente rurale con un paesaggio di straordinaria bellezza. La posizione particolare, sempre soleggiata, rende così il borgo ricco di contrasti. Da Monte S. Zeno, che segna il confine con la città di Merano, a 600 m di altezza, Tirolo si estende fino al Parco Naturale del Gruppo di Tessa e ai laghi di Sopranes, a quota 2.500 metri slm. Nella parte più bassa del paese crescono cipressi, palme, oleandri e limoni, mentre, a quote più elevate, si trovano boschi di conifere e fiori alpini, oltre a maestose vette ricoperte da una coltre di neve che spesso dura fino all’estate. Il fascino dei contrasti però non si limita solo al paesaggio e alla vegetazione, ma unisce in maniera armoniosa anche due modi di vivere.

Canederli & Spaghetti: fusione culinaria di due culture

Altrettanto ricca e diversificata, quanto la natura e la vegetazione, è la proposta dei piaceri per il palato offerta dalla graziosa località di vacanze: immersa in un paesaggio di vigneti e meleti, Tirolo è un vero paradiso per buongustai e veri intenditori. Nelle cucine dei ristoranti l’alpino sposa il mediterraneo, il canederlo incontra lo spaghetto. Anche dal punto di vista culinario non si rischia certo di annoiarsi.

L’offerta gastronomica spazia dai caratteristici rifugi e ristoranti nelle malghe, alle osterie e cantine del Törggelen, fino al ristorante con 2 stelle Michelin “Castel FineDining”, con lo Chef Gerhard Wieser.

Nella primavera/estate 2024 la località sopra Merano ha in programma per i suoi ospiti una serie di appuntamenti d’eccezione all’insegna della tradizione e della gastronomia locale.

Cultura: un viaggio tra usanze, innovazione, tradizioni e modernità

Gli abitanti di Tirolo si dedicano con grande impegno a rispettare e a mantenere le loro usanze e tradizioni. Negli ultimi anni si è sviluppata una sorta di cultura contemporanea sotto forma di eventi innovativi, come, per esempio, le settimane a tema dedicate agli appassionati della montagna, invitati a “conquistare i monti” in compagnia di alpinisti altoatesini del calibro di Simon Gietl e Tamara Lunger. Tra gli eventi imperdibili dell’anno si segnalano il Tramonto sulla Muta – la montagna al calar della sera, l’escursione guidata sull’Alta Via di Merano, le Bergbauerntage – le giornate presso i Masi della Muta, ovvero momenti vissuti in compagnia dei contadini della Muta che invitano a passeggiare di maso in maso, ad ascoltare storie di vita e sopravvivenza sugli erti pendii e ad assaporare squisiti prodotti fatti in casa. Inoltre, la Primavera culturale a Tirolo, dal 31 marzo al 27 maggio, con musica popolare proposta secondo le tendenze della musica moderna contemporanea.

Per l’estate Tirolo riserva manifestazioni di interesse internazionale, come Asfaltart – Il

Festival d’arte di strada il 10 giugno alle ore 20 con clown, giocolieri, acrobati e circensi che rallegrano il centro di Tirolo con le loro performances e, evento giunto ormai alla sua 34^ edizione, i cinque giovedì delle Serate a Castel Tirolo, dal 20 giugno al 18 luglio 2024, con gruppi ed ensembles musicali che attraversano la musica nel tempo e nei luoghi.

I “Fuochi del Sacro Cuore di Gesù”, i falò che dal 1796 vengono accesi dalla popolazione una volta all’anno, illuminando le montagne dell’Alto Adige, avranno luogo il 9 giugno, ammaliando turisti e locali per il loro fascino. Per gli amanti dell’adrenalina, da non perdere “Wanderbird Hike & Fly Trophy” il 13 luglio, una gara di speedhiking e di paragliding.

Nei mesi di luglio e agosto ogni lunedì sera sarà dedicato al “Tramonto Tirolese o Rosso di sera tirolese”, con shopping serale e appuntamenti all’insegna del divertimento. Da non perdere la Tradizionale Festa Tirolese dell’8 settembre con musica dal vivo e costumi tradizionali.

Vivere il vino, sui pendii in mezzo ai vigneti

Le alture esposte al sole e il clima mite fanno di Tirolo una zona ideale per coltivare vitigni di grande pregio come il Lagrein o la Schiava (Vernatsch), oltre ad altre varietà quali Pinot Nero, Sylvaner e Merlot. Tra l’altro, Tirolo risulta essere una delle aree vinicole più antiche dell’Alto Adige, apprezzata in quanto tale già al tempo dei Romani. In occasione di seminari e passeggiate fra i vigneti, gli appassionati scoprono curiosità e aneddoti sul mondo del vino, sulla sua storia, la coltivazione e la raccolta, le varietà e la commercializzazione. Appuntamento clou per intenditori è l’evento VinoCulti. Dalla primavera fino all’autunno a Tirolo tutto ruota attorno al vino, che diventa occasione di convivialità e d’incontro per scambiarsi informazioni interessanti e utili, ma anche curiosità, il tutto nella splendida cornice di un paesaggio meraviglioso, metà alpino e metà mediterraneo. Degustazioni, momenti di cultura e rappresentazioni teatrali incentrati sul tema “Vivere il vino” offrono un punto di vista su questo prodotto sotto diversi e molteplici aspetti.

Eventi legati al vino 2024

Jazz & Bubble, il 18 maggio nel cortile di Castel Tirolo, con degustazioni di vini spumanti locali;

Pink Party, il 14 giugno con presentazione di vini rosé al parco Burglehen;

Summer Night, il 30 agosto al parco Burglehen con degustazioni di vini di cantine piccole e locali;

Visite guidate alle cantine, ogni 2 settimane da aprile fino a settembre-ottobre, con passeggiata attraverso i vigneti fino al Brunnenburg per vedere l’antica produzione e degustazione;

VinoCulti, con vari appuntamenti tra settembre e ottobre;

Tradizionale Festa Tirolese, l’8 settembre con stand di prodotti tipici e musica tradizionale.

Mille attività fra campi di mele, pascoli di malga e ghiacciai

Tirolo è un vero paradiso per chi ama fare attività nella natura. La proposta di escursioni e tour spazia dalle passeggiate in piano attraverso vigneti e meleti alle gite verso i pascoli, i rifugi e i laghi alpini e ancora fino all’impegnativa conquista della cima Muta nel Parco Naturale del Gruppo di Tessa. L’Alta Via di Merano consente di esplorare l’intero Parco Naturale in diverse tappe giornaliere. A Tirolo si dirama una rete di sentieri lunga 70 km, con diversi itinerari a tema - tra cui il sentiero delle mele o del vino, il sentiero culturale o panoramico – che invitano a cimentarsi in bellissime escursioni. La Passeggiata Tappeiner conquista con le sue piante e gli arbusti subtropicali, mentre, lungo la Passeggiata Falkner crescono ulivi, allori, pini e cipressi. La primavera incanta con lo spettacolo della fioritura, sullo sfondo di montagne ricoperte di neve e l’autunno trasforma il paesaggio in una tavolozza di mille colori.

