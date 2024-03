Fino a Pasqua, vacanze sulla neve in famiglia all’hotel Bella Vista di Trafoi

La primavera è ormai alle porte, le giornate tornano ad allungarsi e la Pasqua si avvicina: la stagione del risveglio della natura è il momento ideale per una vacanza a Trafoi, nel cuore del Parco nazionale dello Stelvio, dove sorge lo storico family hotel Bella Vista, destinazione dall’autentico stile alpino e fiore all’occhiello degli Stelvio Hotels. Qui, a casa del campione di sci alpino Gustav Thöni, accoglienza, benessere, gusto e divertimento sono le parole d’ordine di una vacanza in mezzo alla natura in famiglia, in coppia o tra amici, al cospetto del “re Ortles”, vetta più alta del Sud Tirolo.

Meta di pellegrinaggio degli amanti dello sci e dei fan del campione della Valanga Azzurra, a Trafoi si può sciare in un comprensorio a misura di famiglia dall’atmosfera tranquilla e rilassata che gode di una vista mozzafiato sulle vette innevate delle Alpi dell’Ortles, anche note come “Dolomiti dell’Engadina”. Le curatissime piste di Trafoi offrono le condizioni migliori sia per gli sciatori alle prime armi che per quelli più esigenti ed esperti, mentre per i più piccoli è presente una pista con tappeto magico proprio dietro l’hotel Bella Vista per apprendere le basi di questo entusiasmante sport, insieme a un maestro d’eccezione: il campione della Valanga Azzurra Gustav Thöni, che proprio su queste piste mosse i “primi passi” sugli sci. Per chi non scia, la vicina pista da slittino è un must per divertimento e adrenalina sulla neve, mentre escursioni e ciaspolate guidate, sia di giorno che in notturna, consentono di scoprire le meraviglie del Parco nazionale dello Stelvio.

Per rigenerarsi dopo una giornata sulla neve e nella natura, l’area wellness dell’hotel Bella Vista è il luogo ideale con l’infinity pool riscaldata, la nuovissima sala relax e la sauna finlandese panoramica in legno, dove concedersi momenti di quiete e riposo impreziositi dalla vista del meraviglioso e tranquillo paesaggio naturale di boschi alpini e vette innevate che circonda la struttura. Per i bambini e i ragazzi, il parco esterno di 5000 metri quadrati e il Club degli Orsetti sono il luogo dove regnano creatività e divertimento: con 40 ore settimanali di assistenza, nonché servizio di baby-sitting su richiesta, i genitori possono vivere una vacanza senza pensieri affidando i bambini alle cure di assistenti professionisti che, tra laboratori didattici e creativi, attività nella natura e giochi, allieteranno le loro giornate. Da scoprire anche la galleria-museo dedicata alla carriera sportiva di Gustav Thöni con foto, cimeli, medaglie e le 4 Coppe del mondo vinte negli anni ’70.

Per una sciata soleggiata durante le vacanze di Pasqua l’hotel offre un pacchetto per tutta la famiglia: 7 notti con mezza pensione gourmet per gli adulti e all-inclusive per i bambini, laboratori di decorazioni pasquali e caccia all’uovo per i più piccoli, due escursioni guidate nel Parco nazionale dello Stelvio, nonché servizio navetta gratuito per la scuola sci a Solda, oltre a tutti i servizi già inclusi nel soggiorno, al costo di 854€ a persona. L’offerta è combinabile anche con le settimane Happy Family invernali: fino al 6 aprile, per ogni prenotazione di 7 notti per 2 adulti, un bambino sotto i 7 anni dorme gratis in camera con i genitori. Infine, per chi ama viaggiare in maniera smart e sostenibile, l’Alto Adige offre una rete capillare e ben servita di trasporti: per raggiungere l’hotel Bella Vista, ad esempio, si può arrivare in treno fino alla stazione di Spondigna-Prato allo Stelvio, dalla quale l’hotel può fornire un servizio shuttle su richiesta.

