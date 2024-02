Pasqua multisensoriale ai Laghi Nabi

ULa natura è in fermento, gli uccelli si specchiano sull’acqua e si rincorrono tra gli alberi, i profumi di primavera avvolgono le eleganti tende sospese e i lodge di legno del glamping che si posano sui laghi, qualche anatra si avvicina incuriosita vicino al pontile di una delle “casette”, facendo capolino dalla vetrata che apre lo sguardo al paesaggio.

Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania, sul Litorale Domizio (CE), a Pasqua 2024 celebra il risveglio della bella stagione, con rigeneranti attività esperienziali, piatti d’autore e tanto relax, da vivere in coppia immersi in un regno naturale tutto da scoprire. Le tende luxury e i lodge riservati e ricchi di confort regalano scorci bucolici sui laghi, da esplorare dedicandosi a traversate in canoa o in pedalò, ma anche passeggiando in bicicletta (che di notte si trasforma in una pista luminosa, grazie alle pietre che catturano la luce del sole durante il giorno per poi regalare come per incanto lucentezza di notte, come nella famosa Van Gogh-Roosegaarde Cycle Path di Nuenen, in Olanda) o praticando momenti di yoga a bordo lago e meditazione con bagno di suoni.

Se il tempo lo permette, ci si può dedicare anche ad escursioni in barca a vela, partite nel campo da tennis, e poi rilassarsi nella bellissima Wellness Pool, piscina con temperatura termale, getto cervicale e fondo softwalk. Con l’offerta “Pasqua ai Laghi Nabi” il pernottamento con colazione servita al ristorante, una bottiglia di Prosecco in camera e un cadeaux a sorpresa, incluse tutte le esperienze sopra citate e l’ingresso in Wellness Pool, sono a partire da 389 euro per coppia a notte.

