Studio CertiDeal: Boom dei Ricondizionati in Italia nel 2023

Cresce il mercato italiano dei ricondizionati: +15% sul 2022. I giovani trainano i consumi strizzando l’occhio alla sostenibilità. Non solo smartphone: in arrivo la golden era degli elettrodomestici ricondizionati.

Tecnologia e sostenibilità: due universi che seppur in apparenza molto lontani, possono muoversi in sinergia per un futuro all’insegna di nuovi modelli di consumo sempre più green. In questo contesto, CertiDeal, sito specializzato nella vendita di prodotti high tech ricondizionati tra cui iPhone, Samsung, iPad e Mac, presenta i dati chiave del mercato italiano dei dispositivi ricondizionati nel 2023. Un quadro incoraggiante che evidenzia l'interesse crescente per la sostenibilità e l'economia circolare nel settore tech, attraverso la ricerca di soluzioni concrete per far fronte alle sfide ambientali.

In un'Europa che genera approssimativamente 261 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 equivalenti e 35 milioni di tonnellate di rifiuti tecnologici ogni anno, il mercato dei dispositivi ricondizionati emerge infatti come una risposta concreta alla necessità di ridurre l'impatto ambientale del consumo di massa. La recente proposta del Parlamento Europeo, approvata a novembre 2023, per potenziare il diritto alla riparazione sottolinea anche l'urgenza di agire e promuovere modelli di consumo più sostenibili.

L'interesse e la fiducia per i dispositivi ricondizionati sono dunque in costante crescita sia in Italia che all'estero. CertiDeal osserva infatti che il 2023 ha visto un aumento generale nelle vendite di telefoni ricondizionati, contribuendo così alla mitigazione dell'impatto ambientale. Gli smartphone rimangono i protagonisti, seguiti da pc, laptop e tablet, con una crescente adozione anche nel settore degli elettrodomestici come lavatrici, forni e frigoriferi.

CertiDeal, pioniere del settore dal 2015, ha analizzato la situazione italiana del mercato dei ricondizionati, registrando nel 2023 un incremento delle vendite del 15% rispetto al 2022. Un dato incoraggiante che va in contro tendenza rispetto alle diverse sfide inflattive che hanno interessato la nostra penisola lo scorso anno.

L'analisi rivela inoltre interessanti differenze generazionali: i giovani (18-24 e 25-34 anni) sono particolarmente sensibili alla sostenibilità, preferendo prodotti green e dispositivi di alta qualità a prezzi accessibili. Fra i meno avvezzi al mondo ricondizionati troviamo, invece, gli over 55, ultimi in classifica per volumi d’acquisto.

Volgendo lo sguardo ai momenti preferiti per lo shopping durante l’anno, al primo posto si posiziona la peak season, con gli sconti del black friday e il periodo che porta fino al Natale. C’è chi però preferisce superare le feste e attendere i saldi di gennaio per regalarsi il nuovo smartphone a un prezzo ribassato.

Analizzando le preferenze in termini di brand e modelli, secondo i dati d’acquisto rilasciati da CertiDeal, gli iPhone di Apple continuano a detenere il primato, con percentuali notevolmente superiori rispetto agli altri dispositivi disponibili sulla piattaforma. Nel corso del 2023, infatti, i modelli più acquistati dai consumatori sono stati iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 11 e iPhone SE 2020. Sempre più spesso, inoltre, chi sceglie di comprare un nuovo telefono, acquista direttamente sul sito anche gli accessori ad esso complementari, fra cui per esempio cover, vetrino protettivo e caricatore.

Sulla base delle vendite del 2023, è possibile tracciare alcune tendenze e anticipazioni per il 2024 nel mercato italiano dei ricondizionati. Si prevede un mantenimento dell'interesse verso gli iPhone, con possibili nuovi modelli che cattureranno l'attenzione dei consumatori. Inoltre, la tendenza alla ricerca di prodotti sostenibili e di alta qualità dovrebbe continuare a crescere, spingendo il mercato verso una maggiore diversificazione e una più ampia adozione degli elettrodomestici ricondizionati.

CertiDeal mantiene una presenza stabile in diversi paesi europei - Italia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo e Svezia - offrendo soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili. Con una valutazione media di 4.6/5 in customer satisfaction, il tasso di reso del 5.5% su base annua sottolinea l'affidabilità dei prodotti e dei servizi CertiDeal. L'analisi della customer retention rivela un indice del 25%, confermando che un cliente su quattro sceglie nuovamente CertiDeal per i propri acquisti successivi.

