Il glamping d’inverno: la notte è piccola nelle tende d’autore

Less is more: uno dei motti del terzo millennio vale anche in vacanza, quando si va cercando un più diretto contatto con la natura. E allora: meno pareti, meno barriere, più gioia. In una parola, glamping. Dormire con il cielo in una stanza, sotto una volta stellata, anche quando fuori il generale inverno affila le sue contromosse è un’esperienza da brividi. Che, però, danno solo emozione. Se di giorno ci scapicolliamo giù per le piste da sci, faccia al vento e al sole, oppure non rinunciamo a fare attività sportiva en plein air, perché di notte non dovremmo riposare al cado di una tenda d’autore, riscaldati da tecnologie eco chic? Fra i monti, come in campagna, in riva al lago, come in collina, il camping di lusso fa crollare le pareti dei cliché ed accorcia le distanze con il divertimento.

Santo cielo, che chalet!

C’era una volta la fiaba del lago di Dobbiaco (BZ): immersi nell’incanto dei monti Pallidi, il giorno si trascorre ciaspolando o sciando a zonzo per le Dolomiti, patrimonio Unesco. Quando cala la sera, si accendono le stelle: uno show che si contempla sans soucis, comodamente sdraiati nei raffinati spazi degli Skyview Chalets, futuristici glass cube, con soffitto a tutto panorama. I rifugi sono un compendio di relax e comfort: zona notte e ampio soggiorno sono corredati da un corner con doccia emozionale. Negli chalet deluxe, non mancano sauna a raggi infrarossi e vasca idromassaggio. (www.skyview-chalets.com).

Igloo e sauna, ossimoro perfetto

Sembra un ossimoro, ma quando gli opposti si attraggono la vacanza si trasforma in stupore: in Alto Adige, al rifugio Bellavista di Senales (BZ) si può dormire in un vero igloo, costruito con pazienza grazie a piccoli blocchi di neve e al contempo riscaldarsi fra i bollori di una sauna profumata al cirmolo. Per un incantesimo così speciale serve una notte magica, in cui partire con la funivia di Maso Corto, fino a sfiorare i 3mila metri. Una bevanda calda, un sacco a pelo, di quelli usati nelle spedizioni artiche, et voilà: anche in quota, la notte è piccola e per nulla gelida, riscaldati da un brindisi con Franciacorta, prima di concedersi l’abbraccio di una seduta nella sauna finlandese più alta d'Europa. ( www.ecobnb.it )

Quella yurta fuori Torino

A 20 minuti c’è Torino, eppure sembra di essere in Oriente, sospesi fra steppe mongoliche e altipiani dove regna già la saggezza delle discipline olistiche. Benvenuti nel bosco dello Yurte Soul Shelter di Gassino Torinese (TO) che, anche d’inverno, offre una pausa dalla modernità ingarbugliata con un soggiorno in due yurte, la Om e la Shanti, ricavate in materiali naturali, dal legno al feltro. Ci si illumina con lampade a basso consumo; ci si riscalda al crepitio del legno, a caccia di una ritrovata centralità spirituale, senza rinunciare alla doccia jacuzzi, perché il perfetto relax ama i dettagli di lusso. (www.ecobnb.it)

Lodge a pelo d’acqua

Galleggiano sull’acqua i lodge dei Laghi Nabi e punteggiano il Litorale Domizio (CE) nella prima Oasi Naturale della Campania, uno dei lake district più suggestivi d’Italia, che racconta anche la storia di una sfida vinta. Questo è un approdo quattro stagioni dove assaporare un esempio di rigenerazione ambientale e di turismo sostenibile. Fra l’impagabile libertà di un campeggio di lusso e i comfort di un hotel strutturato, come il Plana Resort & Spa, una notte al Nabi Resort & Glamping significa addormentarsi cullati da tende galleggianti o a bordo lago, oppure in esclusivi lodge sospesi sull’acqua, con tanto di vasca idromassaggio sotto le stelle. E la mattina la colazione gourmet è servita a domicilio in tenda con tutto il gusto delle specialità campane. (Tel. 0823764044, www.laghinabi.it).

In Slovenia un albero di cioccolato

Mai provato il cioccolato… sloveno? A 5 km da Maribor, una delle più famose località sciistiche slovene, c’è Pohorje, un bosco di fiaba dove ci sono tutti gli ingredienti per tornare bambini. Dalla neve, al cioccolato, alla casa sull’albero, il Chocolate village by the river è un resort glamour che mette d’accordo grandi e piccini. Si soggiorna in riva ad un piccolo lago, in abitazioni ricavate sugli alberi. E non è tutto: perché qui tutto è a base di cioccolato, dalla colazione, ai laboratori, alle degustazioni dove imparare l’arte di una delle storiche fabbriche del goloso oro nero. ( www.ecobnb.it ).

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.