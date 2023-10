Momenti d'amore, e di cucina a Uve Rooms & Wine Bar di La Morra (CN)

Per ottenere un piatto eccellente è necessario partire da ingredienti di ottima qualità: questo è il mantra che ogni chef segue nella sua cucina professionale, e che tutti noi sappiamo di dover mettere in pratica quando ci accostiamo a ai fornelli. Il tutto nasce quindi dalla conoscenza dei prodotti, a cui segue una necessaria abilità negli accostamenti, nelle cotture, nella presentazione. A UVE Rooms & Wine Bar di La Morra (CN), gli ospiti hanno la possibilità di degustare alcuni dei piatti più rappresentativi del territorio. Recentemente, Langhe Roero e Monferrato ha ottenuto il Premio Oscar 2023 per il turismo, come miglior destinazione enogastronomica. Queste colline generose offrono alcuni dei vini più celebrati al mondo, come il Barolo, il Barbaresco, il Nebbiolo, che meritano di essere abbinati a pietanze di raffinata eleganza.

I piatti del menu del ristorante di UVE Rooms & Wine Bar seguono naturalmente le produzioni stagionali, per cogliere il meglio degli ingredienti nel momento della loro perfezione. Tra le specialità c’è naturalmente il tartufo, presente tutto l’anno nella sua varietà nera, e in autunno nella prelibata e preziosa qualità bianca. Una delle migliori ricette per esaltarne il sapore è quella che ne prevede la “spolverata” sui sottili tajarin, pasta fresca tirata a mano. E ancora le tenere carni di fassona, protagoniste di delicate tartare o robusti stracotti, i formaggi e salumi piemontesi dal gusto deciso, le verdure e le uova da unire per strepitose pietanze che riportano al gusto più autentico della convivialità.

Il Piemonte è anche terra di nocciole e cioccolato, quindi è necessario conservare uno spazio riservato ai dolci: ghiottonerie artigianali che rallegrano il palato e lo spirito. Ciò che emerge è un modo di approcciarsi alla cucina che mira a valorizzare al massimo le potenzialità di ingredienti prodotti con amore, gustandoli in forme che ne esaltino la qualità, in un circolo virtuoso di sostenibilità e rispetto per il territorio. Il ristorante è aperto anche a ospiti che non soggiornano a UVE Rooms & Wine Bar.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.