Pitchup, le migliori destinazioni per una workation rigenerante immersi nel verde

Workation + attività outdoor: il match vincente di settembre secondo Pitchup. Ecco le migliori destinazioni per lavorare in scenari mozzafiato, preservando il proprio benessere mentale e fisico

Con la stagione estiva alle ultime battute, la Giornata Mondiale del Turismo, che si tiene ogni anno il 27 settembre, potrebbe essere l’occasione giusta per fare un bilancio delle vacanze appena trascorse e, perché no, programmarne di nuove. Del resto, settembre è il mese in cui tutto ricomincia e avere dei viaggi all’orizzonte potrebbe rendere la ripresa più dolce.

Ma se la sindrome da rientro si fa sentire e le prossime ferie sono ancora troppo lontane, una workation è la soluzione. Questa tendenza in costante crescita – perseguita da 2 italiani su 5 secondo l’Osservatorio Emma Villas – combina il piacere di viaggiare e scoprire nuovi luoghi con la possibilità di lavorare da remoto, facendo sì che il periodo di transizione tra le vacanze e il ritorno al lavoro sia un’esperienza più graduale e piacevole. Se associata a località tipiche per le attività outdoor, come passeggiate a piedi o in bici lungo sentieri spettacolari, la workation potrebbe anche essere il momento giusto per iniziare a tenere fede al più classico dei buoni propositi settembrini: instaurare nuove abitudini sane come l’esercizio fisico regolare.

Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor, propone una selezione di destinazioni perfette per unire l’utile al dilettevole e vivere una workation indimenticabile. Con una connessione internet affidabile e infrastrutture ben attrezzate, nella cornice di scenari mozzafiato, sarà infatti possibile esplorare nuovi luoghi pur mantenendo il giusto equilibrio tra impegni professionali e piacevoli momenti di relax.

Passeggiata al tramonto dopo l’ultima call della giornata

Ciraccio - Procida Camp & Resort (Campania - Procida)

Situato a pochi passi dalla spiaggia di Ciraccio, questo glamping offre tutto il necessario per una workation a regola d’arte: wi-fi gratuito, alloggi spaziosi su due piani dal design contemporaneo e natura incontaminata. Gli ospiti possono trascorrere il proprio tempo rilassandosi nel giardino privato di cui ogni alloggio dispone, al solarium o in spiaggia. Per chi cerca attività più stimolanti alla ricerca di sé, l’isola di Vivara è il posto giusto in cui recarsi. Collegato a Procida da un ponte, questo parco naturale privato, gioiello del Mar Tirreno, regala tramonti unici.

Sorseggiare un calice di vino tra le vigne toscane

Camping Village Panoramico (Toscana - Fiesole)

Questa struttura sorge sulla cima di una collina del Chianti e, immersa nella natura tra acacie e querce, offre un’incantevole vista sui tetti storici di Firenze, a soli 7 chilometri di distanza. Al suo interno, è possibile assaporare alcune specialità toscane tradizionali e rilassarsi a bordo piscina prendendo il sole sui lettini in dotazione. Inoltre, è il perfetto punto di partenza per percorrere le Strade del Vino, una serie di itinerari nell’entroterra toscano, attraverso cui esplorare il territorio e conoscere le diverse zone di produzione vitivinicola locali.

In viaggio sul sentiero panoramico tra Monte Erice e Trapani

Duca di Castelmonte (Sicilia - Trapani)

Incastonato tra ulivi ed alberi da frutto, questo agriturismo a pochi chilometri da Trapani è la destinazione ideale per una workation in famiglia. Divertimento e relax sono infatti assicurati grazie ad una piscina all’aperto, partite di calcio, pallavolo, basket, ping-pong o bocce, un parco giochi e persino una mini fattoria - le attrazioni per adulti e bambini non mancano di certo! Inoltre, in pochi minuti di auto è possibile partire alla volta del Monte Erice, uno dei borghi più belli d’Italia dal cui sentiero di 13 km ammirare la città di Trapani con le isole Egadi a fare da sfondo.

Cicloturismo sulle tracce di Hemingway

Camping Marelago (Veneto - Caorle)

Affacciata sul Mar Adriatico, a cinque chilometri dalla cittadina costiera di Caorle e a 60 chilometri da Venezia, questa incantevole struttura offre l’accesso diretto alla spiaggia di Lido Altanea e al rispettivo Sporting Club, dove poter giocare a tennis e beach volley. Completano il set di attrazioni un club per bambini e spettacoli serali. Inoltre, sul posto è possibile il noleggio di biciclette, per esplorare le diverse piste ciclabili lungo la costa e scoprire il territorio. Tra le più belle, La Guerra di Hemingway, un anello di 11 km senza dislivelli e facilmente percorribile che costeggia l’argine del Piave.

Alla scoperta della via Francigena

Camping Tunnel International (Valle D’Aosta - Etroubles)

Questa struttura si trova a 1280 metri sopra il livello del mare, lungo la strada del colle del Gran San Bernardo, che collega Italia e Svizzera. Offre una piscina all’aperto, salottini comuni in cui leggere o giocare, barbecue e gazebo in cui dilettarsi a cucinare. Per i più piccoli c’è una piscina dedicata e un parco giochi. Per chi invece cerca un momento di relax basterà guardarsi intorno ed osservare le vette montuose che si elevano fino a 3000 metri. Inoltre, nelle vicinanze si sviluppa l’antica Via Francigena, da percorrere anche in bici attraverso affascinanti villaggi medievali e vallate rigogliose.

