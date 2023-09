A settembre sempre più italiani scelgono il mare

«Il 70% dei nostri connazionali a settembre ricerca in particolare le mete balneari ed in cima alle richieste troviamo Puglia, Sicilia e Sardegna» sottolineano i responsabili di Vamonos-Vacanze.

«Sono sempre di più gli italiani che —per trovare destinazionidai turisti e, ma anche per— scelgono di partire proprio a settembre»mettono in evidenza gli esperti di, iltour operatoritaliano specializzato in vacanze di gruppo.Le attenzioni —riporta iltour operator—si concentrano principalmente sul(45%), seguito dal(25%) e(16%); mentre leconquistano solo il 14% delle preferenze.«ed in cima alle richieste per il maggior numero di prenotazioni troviamoseguite da Toscana, Marche, Trentino Alto-Adige ed Abruzzo»puntualizzano gli specialisti.Le prenotazioni sulla piattaformaconfermano infatti che l’approssimarsi dell’autunno, anzi facilita lo stare in spiaggia sfruttando temperature più miti rispetto a quelle bollenti che hanno caratterizzato luglio ed agosto di quest’anno.Così, sempre più italiani aspettano proprio la fine di agosto per programmare le vacanze e«Evitando l’overtourismtipico dei mesi clou dell’estate, si possono inoltrele meraviglie naturali ed artistiche del nostro Paese»sottolineano gli esperti di

