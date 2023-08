Caccia al tartufo: con ButteroZone l’escursione a cavallo si fa gourmet

Ingrediente prezioso, in grado di dare un tocco di classe ad ogni piatto, il

è il re della cucina raffinata. La sua esclusività è data anche dalla sua laboriosa ricerca: un rituale che si attua in vere e proprie “battute di caccia”, divertenti e in un contesto di adrenalinico contatto con la natura.



propone, primo in Italia, tra le sue diverse esperienze di escursioni a cavallo,

, tutta da vivere nel boscoso

. Il tartufo, profumatissimo fungo ipogeo, nasce infatti in condizioni di particolare umidità e composizione del terreno, vicino alle radici degli alberi. L’escursione a cavallo alla sua ricerca parte da Il Giardino Segreto di San Lorenzo in Campo (PU), e si svolge in collaborazione con Cianni Tartufi. Via all’avventura insieme all’accompagnatore, al cercatore di tartufi e all’indispensabile cane addestrato, dal fiuto infallibile. I luoghi di caccia sono assolutamente riservati – proprio come quelli dei cercatori di funghi – e vengono rivelati solo al momento dell’escursione.

L’emozione di una passeggiata a cavallo in un territorio incantevole, tra fiumi e vallate, si arricchisce con il brivido della sfida, che coinvolge tutti i partecipanti alla spedizione. Chissà se sotto quell’albero rigoglioso il nostro dolce amico sentirà il profumo inconfondibile del tartufo, o se dovremo cercare più avanti, magari oltre la collina… In caso di ricerca fruttuosa, con estrazione dell’odorosa pepita ad opera del cavatore,

alla Locanda San Martino di Montalfoglio. In sottili petali su crostini spalmati di burro, spolverizzato su uova all’occhio di bue, accompagnato a pane e formaggio, sprigiona un profumo di terra e bosco al quale è impossibile resistere: non a caso è da sempre annoverato tra i cibi afrodisiaci. Intorno, la meraviglia dell’ondulato paesaggio delle Marche, regione baciata dal mare e ricca di borghi e colline, dove la natura resta la protagonista.

