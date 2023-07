Parco del Respiro ottiene certificazione PEFC per l'idoneità al benessere forestale

funzioni salutistiche e a promuovere il “benessere forestale





Dolomiti Paganella

Tutelare il patrimonio forestale arboreo e promuovere, allo stesso tempo, il benessere forestale valorizzando le funzioni turistico-ricreative dei boschi e il loro impatto positivo sulla salute dell’uomo. È ciò che fa il, che annuncia di aver, prima località in Trentino Alto Adige,, ente promotore della corretta e sostenibile gestione delle foreste.A partire dal 2020 PEFC Italia ha infatti introdotto unoche considera i benefici che foreste e piantagioni forniscono costantemente all’uomo. Accanto all’assorbimento e stoccaggio della CO2 e alla tutela della biodiversità, spiccano le, nel cui ambito ricade proprio la certificazione dell’idoneità delle aree forestali certificate PEFC a svolgere”.Progetto promosso dal Comune di Fai della Paganella in collaborazione con il consorzio turistico Fai Vacanze e l’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella,di Fai della Paganella è, già certificata per la sua gestione forestale sostenibile con il Consorzio dei Comuni Trentini. Facilmente accessibile dal paese, si tratta di un “” unico in Europa, come dimostrano gli studi eseguiti in loco dal bio-ricercatore Marco Nieri e dal dottore agronomo Marco Mencagli e da oggi è anche, in maniera certificata,in Italia per la pratica di attività come ilNata in Giappone col nome di “”, la pratica del Forest Bathing (bagno di foresta) è stata convalidata da diversi studi scientifici che hanno dimostrato come i, sostanze volatili emesse da diverse specie di alberi, se inalati in dose sufficiente e per un periodo di tempo adeguato, possono indurre cambiamenti fisiologici prolungati nel corpo umano, per esempio riducendo lo stress o la pressione sanguigna o innalzando il sistema immunitario, ma con effetto rinforzato se l’esperienza nel bosco è accompagnata da attività gratificante anche da un punto di vista. Infatti non tutti i boschi sonoa ospitare esperienze per scopi salutistici e di perseguimento del benessere psico-fisico da parte dei fruitori, perché non è detto che tutti posseggano in ugual misura e in maniera adeguata le necessarie caratteristiche strutturali, botaniche, di fruibilità paesaggistiche, biochimiche e biofisiche.Proprio il PEFC, insieme al, tra i maggiori esperti italiani nel settore, ha definito unper loin grado di garantire il successo nello. Per ricevere da PEFC l’idoneità, il— che è già area certificata per la Gestione Forestale Sostenibile PEFC — è stato dunque valutato sia per quanto riguarda la sua fruibilità turistica, che per le caratteristiche tangibili e intangibili, come la presenza di elementi infrastrutturali e paesaggistici favorevoli, la composizione botanica e strutturale del bosco e l’emissione specifica di composti volatili come i monoterpeni. Nelle aree forestali con il maggior potenziale emissivo di queste sostanze volatili benefiche sono quelle con predominanza di, che hanno un; anche l’abete rosso, il pino silvestre e il larice sono buoni emettitori di queste sostanze.“I Servizi Ecosistemici possono essere definiti come i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano: la certificazione ottenuta dal Parco del Respiro ci aiuta a raccontare nel concreto il ruolo che i boschi gestiti in maniera multifunzionale possono avere nel nostro quotidiano e, nello specifico, il loro enorme valore dal punto di vista della salute, culturale e turistico-ricreativo”, spiega. "Scegliere di impegnarsi per certificare i Servizi Ecosistemici significa inoltre mostrare grande attenzione e rispetto per la sostenibilità e per l'intero territorio: il lavoro che verrà portato avanti dimostrerà come il bosco possa rappresentare per l'intera comunità una risorsa sia ambientale che economica”.“La certificazione dei Servizi Ecosistemici per il benessere forestale dà ancora più valore al grande progetto del Parco del Respiro, che da tempo punta a sviluppare un parco terapeutico unico in Europa e vuole sottolineare con forza il messaggio di cui ci siamo fatti portavoce: la promozione di un turismo consapevole, all’insegna del benessere e della sostenibilità e dell'equilibrio con l’ambiente naturale”, aggiungeIl Parco del Respiro è stato inoltre nominato dallo CSEN (il Centro Sportivo Educativo Nazionale e primo Ente Nazionale del CONI riconosciuto per le attività sociali dal Ministero dell’Interno)qualificato per le prove in presenza di conduzione gruppi in foresta del. Un’iniziativa che punta a diffondere la pratica del Forest Bathing attraverso il supporto e l’organizzazione sul territorio di sessioni, convegni e tavole rotonde sul tema, e a incentivare attività volte al miglioramento della salute dell’individuo.

