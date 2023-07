Panorami autentici: 4 hotel di Autentico Hotels dove la vista vale il viaggio

Un tavolo su una scogliera a picco sul mare smeraldo, terrazze romantiche si trasformano in sale da pranzo con vista da cartolina dove si appagano i 5 sensi, affacci sul verde di vigne e frutteti per rigeneranti vacanze alla ricerca del benessere fisico e mentale.

Autentico Hotels presenta 4 location con vista che cambiano le emozioni di un viaggio.

Ai piedi della collina dove si erge l’etrusca Cortona, nel cuore della Toscana più vera,è un elegante wine resort dal nome che evoca storie di caccia dove trascorrere preziosi momenti per l’anima, tra suoni e fragranze di una terra solare. La proprietà è distribuita in 14 ettari di vigneti e oliveti, rifugio ideale per chi predilige una vacanza in discreta privacy tra le pareti delle suite dagli ambienti luminosi che si aprono sui verdi paesaggi della Valdichiana, con vista spettacolare che dalla collina digrada fino a valle. Laè dotata di ampi spazi luminosi, una bellissima terrazza che si affaccia sui vigneti, un delizioso giardino all'italiana. I diversi ambienti del ristorante, la bellissima terrazza panoramica, i giardini intorno alle piscine, la piccola cappella dedicata a San Girolamo, i vigneti, fanno da scenografia ad ogni tipo di cerimonia.

Il Golfo dei Poeti Relais & Spa, Montemarcello 5 Terre Liguria