Sponda orientale del Lago di Como e il puro benessere nella SPA panoramica dell’Hotel Promessi Sposi

Pubblicato il: 15/06/2023 Autore: Redazione GreenCity

Esplorare la sponda orientale del Lago di Como e dintorni, tra gite in barca fino al tramonto, sport acquatici, passeggiate a piedi oppure in bici fino ai borghi vicini a Malgrate da visitare in ogni splendido scorcio, è una palestra naturale per i visitatori.