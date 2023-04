Certificati d’Eccellenza 2023: Campeggi.com nomina i migliori camping d’Italia

Premio “Family”: per i campeggi che offrono i migliori servizi per famiglie

Premio “Glamping”: la natura dei campeggi e il comfort degli alberghi



Premio “Pet Friendly”: per le strutture che amano gli amici a quattro zampe



Premio “Green”: per le strutture che mettono l’ambiente al primo posto



Premio “Camper”: per le strutture ideali per i camperisti



Premio “Sport”: per i campeggi che puntano sulle attività sportive e all’aria aperta



Premio "Entertainment": per le strutture dove è impossibile annoiarsi



Premio “Restaurant”: per chi celebra le eccellenze enogastronomiche del territorio



Premio “Experience”: per le strutture che permettono di provare esperienze nuove e insolite



Premio “Great Bathroom”: per i campeggi con i bagni più curati



Celebrare e riconoscere ie, allo stesso tempo, aiutare i campeggiatori a scegliere, per le proprie vacanze outdoor, le migliori proposte disponibili lungo lo Stivale. È con questo obiettivo che, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, assegna per l’ottavo anno consecutivo i suoi Certificati d’Eccellenza, i premi tematici istituiti per riconoscere gli sforzi delle strutture in alcuni degli ambiti più importanti per i viaggiatori: dai servizi per le famiglie o per gli animali fino alle attività sportive e ai glamping, passando per l’attenzione alla sostenibilità, riconosciuta quest’anno con ilIl premio “” è dedicato alle strutture che si contraddistinguono per i servizi dedicati alla famiglia e, in particolare, ai bambini, per i quali si prevedono sistemazioni e piscine dedicate, animazione, ristoranti con menù su misura per loro, aree e parchi giochi. Quest’anno a eccellere nella categoria è il(Lecce), perfetto anche per chi viaggia con gli amici a quattro zampe, componenti della famiglia a tutti gli effetti. Fiori all’occhiello della struttura sono l’eccellente animazione, capace di intrattenere i bambini con allegria e professionalità anche in spiaggia, e l’area piscine, un paradiso acquatico adatto anche ai più piccoli.I “” — parola nata dalla fusione dei termini inglesi glamorous e camping — sono il perfetto punto d’incontro tra il contatto con la natura tipica del campeggio e i comfort di un resort. Quest’anno tra le strutture che si sono distinte nella categoria figura una realtà veneta,di Bardolino (Verona), sul Lago di Garda, dove si fondono natura, relax, cultura, sport, divertimento e una ricca tradizione enogastronomica. Gli amanti del glamping qui possono alloggiare nella Garda Bubble Suite, una struttura composta da tre grandi sfere trasparenti dalle quali godere di una vista a trecentosessanta gradi sul lago e sul territorio circostante.Il premio “” è destinato ai camping village particolarmente attenti ai servizi pensati per gli animali, dalla Bau Beach alle piscine, passando per aree apposite e sistemazioni con spazi dedicati. Tra le eccellenze quest’anno spicca ildi Pineto (Teramo), in Abruzzo, dove gli amici a quattro zampe possono accedere alle aree ristorazione e trovare una serie di servizi su misura per loro, come la spiaggia gratuita con area sgambatoio e le docce dedicate. Ad accogliere gli animali anche un Bau Welcome Corner, un’area dove trovare tante coccole, un kit di benvenuto e una ciotola d'acqua fresca.Il nuovissimo premio “” è pensato per celebrare le strutture che si impegnano a ridurre il loro impatto sull’ambiente offrendo costruzioni sostenibili, autosufficienti o con consumi ridotti, stazioni di ricarica per auto elettriche e prodotti alimentari a chilometro zero. A distinguersi, in questa prima edizione, è stato l’di Roseto degli Abruzzi (Teramo), una realtà immersa in un grande parco di pini, palme e oleandri e dotata di Mini Lodge e di una Tree Tent sospesa tra gli alberi, con parabole solari per alimentare la cucina ecologica e piccoli pannelli per ricaricare i dispositivi elettronici sfruttando l’energia del sole.Secondo i camperisti, i campeggi migliori per chi viaggia in camper sono quelli che offrono manovre agevoli di accesso, la possibilità di carico e scarico e di vivere escursioni, passeggiate e sport all’aria aperta. Quest’anno il primo posto nella categoria “” spetta aldi Gallipoli (Lecce), che mette a disposizione numerose piazzole ombreggiate naturalmente per un confortevole soggiorno immersi nella natura, senza rinunciare a tutti comfort necessari per vivere una vacanza indimenticabile.Pensato per celebrare i camping che danno ai loro ospiti la possibilità di vivere una vacanza attiva, il premio “”, quest’anno, vede distinguersi ildi Ledro (Trento), dove è possibile praticare vela, canoa, windsurf o mountain bike. A questi si affiancano esperienze adrenaliniche come il parapendio o il canyoning, disponibili grazie alle realtà a due passi dalla struttura, e i numerosi percorsi a piedi che si snodano nei dintorni e che permettono di scoprire il fascino e le mille sfumature di uno dei laghi più belli del Trentino.Il premio "" è un riconoscimento nato per celebrare le strutture che dedicano particolare attenzione all’intrattenimento dei propri ospiti. Quest’anno ad aggiudicarsi il primo posto è ildi Cavallino-Treporti (Venezia), una struttura che mette al centro il divertimento e che vanta, oltre a un team di animatori infaticabile, professionale e creativo, anche un ampio parco acquatico unico nel suo genere. L’AquaMarina Park, infatti, è dotato di piscine riscaldate, una grande vasca olimpionica, aree con scivoli per grandi e piccini e un castello incantato: il luogo ideale per non annoiarsi mai.L’offerta enogastronomica è uno degli aspetti ai quali i viaggiatori prestano più attenzione al momento della prenotazione ed è per questo che è nato il premio “”, che quest’anno ha incoronato ildi Ravenna. All’interno del suo ristorante, infatti, la struttura celebra tutti i sapori della tradizione grazie a una ricca proposta che mette al centro le specialità della cucina emiliano-romagnola, da scoprire sia all’interno del locale che nella veranda del proprio bungalow, grazie al servizio d’asporto. Il menù, inoltre, è adatto a ogni esigenza alimentare ed è pensato anche per i più piccoli.Il premio “” è dedicato ai campeggi che offrono ai propri ospiti la possibilità di trascorrere le proprie vacanze all’insegna di nuove esperienze. A guidare la classifica di quest’anno è ildi Porto Cesareo (Lecce), una struttura nata all’interno di una fortificazione messapica con anfiteatro, ampi giardini e giochi d’acqua e dove, su richiesta, si organizzano corsi di yoga ed escursioni a cavallo tra il verde del parco e il mare cristallino del Salento.È l’attenzione per i dettagli a fare la differenza, soprattutto quando si parla dei servizi igienici, dove la cura nei confronti degli ospiti si esprime sia attraverso la struttura e l’organizzazione degli spazi, sia attraverso la pulizia. Ad aggiudicarsi il titolo di miglior campeggio o villaggio italiano nella categoria “” quest’anno è ildi Cefalù (Palermo), che ha da poco rinnovato i bagni attrezzandoli al meglio per i bambini e per gli ospiti diversamente abili e mettendo a disposizione dei viaggiatori anche bagni privati, per chi è alla ricerca di un maggiore comfort.

