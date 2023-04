Presentata la quarta edizione del Valtellina Ebike Festival

sito della competizione

Ilè un weekend in mountain bike elettrica, con iniziative diverse per difficoltà e per spirito, una festa in compagnia, sapori alpini e tour naturalistici ed enogastronomici con sullo sfondo competizioni agonistiche sui sentieri delle Alpi Orobie.Il festival -– si pone come obbiettivo quello di far conoscere agli amanti del cicloturismo la Bassa Valtellina, un territorio tra i più spettacolari delle Alpi, dotato di grandi bellezze naturalistiche e storiche e una sentieristica incredibilmente adatta agli appassionati di mountain-bike di qualsiasi abilità.Una terra ricca di storia, cultura e tradizioni eno-gastronomiche secolari, come la vite coltivata sui terrazzamenti o la particolare lavorazione del formaggio Bitto. Un passato che ha lasciato in eredità anche un incredibile patrimonio di percorsi che ha come centro nevralgico la Città Alpina di Morbegno, capitale valtellinese del buon cibo e del viver bene.Come ogni anno l’iniziativa regina è la, una grande randonnée di 35 chilometri su un percorso che coinvolge vigneti, antichi borghi alpini e sentieri nei boschi. Un tour di media difficoltà che porta alla scoperta di splendidi panorami della Bassa Valtellina fino al Lago di Como.Confermato anche il tour, una gita in compagnia su un percorso facile e con poco dislivello, per tutti, con tappa in diversi punti di degustazione allestiti in location di pregio: antichi palazzi, cantine storiche e un’abazia dell’anno mille immersa nei boschi. Nel menù i piatti tipici della vallata, come mele, formaggi, bresaola e buon vino.Tra le altre iniziative il tour naturalistico, che conduce i partecipanti all’interno di una delle aree naturalistiche più suggestive della Valtellina che grazie alla sua bellezza si è guadagnata l’appellativo di “Yellowstone Italiana”. Aumentando il livello di difficoltà troviamo la, un’avventura in stile enduro sui trail delle Alpi Orobie dedicata a chi sa condurre la bici con confidenza su qualsiasi tipo di terreno montano. Qui il tocco di folclore è servito da un pranzo in alpeggio a base di polenta e salsicce in compagnia del gruppo degli alpini locali.La grande novità del 2023 è rappresentata dalla presenza di una tappa del circuito, una sfida attesissima, alla quale prendono parte i principali rider italiani, che riporterà questa competizione sulle Alpi Lombarde.Le gare si svolgono sull’intero week-end con partenza dall’e-bike village e prove speciali sui sentieri più tecnici e adrenalinici a ridosso di Morbegno che saranno naturalmente svelati agli atleti solo all’ultimo minuto. Le iscrizioni sono ora aperte sulI percorsi di gara, come delle altre iniziative del Valtellina Ebike Festival, sono progettati e preparati da, un’associazione locale con più di 150 iscritti che si occupa del recupero e della manutenzione della sentieristica della Bassa Valtellina al fine di condividere la passione per la mtb.Il Valtellina Ebike Festival si inserisce in un contesto che punta a rafforzare il territorio valtellinese come una delle principali destinazioni italiane dedicate agli appassionati di ciclo-turismo.Un territorio in costante evoluzione che sta investendo sulla creazione di percorsi e servizi. Ne sono un esempio l’oggi in realizzazione, una ciclabile d’alta quota di oltre 90 chilometri che collega i principali alpeggi dei monti sovrastanti Morbegno, oppure il percorsoche vuole connettere, passando per il Passo San Marco, l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio con Tirano e l’Alta Valtellina. Sullo sfondo i Giochi Olimpici invernali 2026 che porteranno alla Valtellina una grande visibilità mediatica. L’evento è supportato da Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Bim dell’Adda, Comunità Montana di Morbegno, Valtellina Turismo, Parco delle Orobie Valtellinesi, il Comune di Morbegno e gli altri comuni del mandamento.La Valtellina, i suoi percorsi e i suoi sapori vi aspettano ain occasione del. Tutte le informazioni e la possibilità di iscriversi sono presenti al sito

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.