Veneto: vacanza attiva nelle montagne del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti

Una palestra naturale sotto il cielo

. È il territorio del

Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti

in Veneto. Le

Dolomiti Bellunesi

con la

valle di Auronzo e Misurina

costituiscono un vero paradiso naturale dove svolgere ogni tipo di attività sportiva montana. Naturalmente

passeggiate ed escursioni

, ma anche

arrampicata

.



Fondamentale la presenza dei

laghi

che permettono di praticare anche quelle discipline legate al mondo acquatico, tra cui

canoa e pesca

. Un mondo di opportunità per chi ama

vivere in modo attivo la propria vacanza

.





Seguire il sentiero che si addentra nel bosco fitto e. Il profumo del muschio, i raggi del sole che penetrano tra gli alberi,. Oppure, in salita. Sentire i polpacci che tirano, il cuore che batte e il respiro che si fa affannato man mano che la strada diventa più ripida, su fino in cima, fino a raggiungere quel punto panoramico che ci appaga di tutta la fatica. O ancora, agganciati a una fune d’acciaio, facendo attenzione a ogni singolo passo.Ci sono tanti. Ognuno può scegliere quello che più gli appartiene, a seconda del proprio allenamento, ma anche della giornata., tra passeggiate rilassanti e trail impegnativi, sentieri attrezzati e vie ferrate, strade forestali e traversate di alta quota. Ilpermette di attraversare lungo il cammino vallate e boschi, radure e ghiaioni, rocce e pareti a strapiombo. Ma soprattutto regala colpi d’occhio spettacolari grazie alle, patrimonio dell’umanità Unesco. Dalle Tre Cime di Lavaredo ai Cadini di Misurina, dalla Croda dei Toni alle Marmarole, dal Sorapiss al Cristallo, dal Cridola al Tudaio.Tra tutti i percorsi c’è un’esperienza che rimane scolpita nella memoria: il. Man mano che si sale, in auto o a piedi per i più allenati, lungo i tornanti della strada a traffico controllato che porta al punto di partenza dell’escursione, si gode del paesaggio, prima completamente verde e rigoglioso, poi sempre più spoglio di vegetazione, aspro. Ilsi trova a 2.320 metri di altitudine, proprio sotto la parete sud delle Tre Cime, ed è da qui che si intraprende il percorso ad anello che permette di ammirare questo capolavoro della natura. Lesi stagliano in tutta la loro maestosità e imponenza regalando unoAd appenasi trova il comprensorio del. Noto per le discese invernali sugli sci, durante la bella stagione è il punto di partenza ideale per camminate in quota, grazie alle, tra cui una moderna quadriposto ad agganciamento automatico. In 15 minuti, dalla localitàa 900 metri s.l.m. si raggiunge ila 1.573 metri di altitudine e ci si gode unosu Auronzo e sulle Tre Cime di Lavaredo. Da qui partono diversi sentieri ben segnalati per continuare il cammino nella natura.Tra gli sportivi che si dedicano una vacanza in Veneto, nel territorio del Consorzio Turistico Tre Cime, non mancano gli. Salite su roccia, arrampicata sportiva in falesia, percorsi attrezzati e vie ferrate sono le proposte delleper un approccio all’arrampicata in completa sicurezza, seguiti da persone competenti e preparate.Ideale per provare le brezza di una, grazie a un percorso attrezzato facile, che permette di prendere confidenza con la disciplina. Il tempo di percorrenza è di 6 ore, 4 chilometri circa con un dislivello di 500 metri.Se siete amanti del, sono numerosi gli istruttori a disposizione per avvicinarsi a questa disciplina. E poi non mancanoda 18 buche, campi bocce e ping-pong. Per chi non rinuncia all’adrenalina:, la rotaia di 3 km che permette di raggiungere i 45 km orari, e, con ben cinque percorsi aerei a diversa altezza, adatti a ogni età.Se il vostro elemento è, nel territorio del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti in Veneto potrete dedicarvi alla. Tutto “merito” delche vede ogni anno sfidarsiin prestigiose competizioni di. Dalla Gara di Velocità Canoa e Kayak alla Gara Internazionale di Canoa Velocità, dalla Manifestazione per le Donne in Rosa con gare di Dragon Boat aiConosciuto anche come lago di Santa Caterina, il lago di Auronzo vantache lo rendono perfetto per ospitarelocchi di partenza automatici, pontili mobili che agevolano l’entrata e l’uscita dall’acqua delle imbarcazioni e degli atleti, campo gara di 9 corsie e barca a motore a disposizione dei team.L’organizzaaperti ad adulti e bambini dagli 8 anni di età per imparare i fondamentali e divertirsi in totale sicurezza.Gli appassionati di nuoto trovano la piccolaad Auronzo, mentre a Pelos di Cadore lacon vasca interna, esterna con acqua riscaldata e ampio solarium.E poi c’è laregolamentata sia nei, sia nella. Sono presenti anche due zone: una a monte del lago di Santa Caterina su una lunghezza di 900 metri lineari che vede la presenza dei, l’altra a Misurina, un vero e proprio bacino ittico con aree attrezzate.Sono davvero tanti gliche animano. Un calendario ricco sia per gli atleti che vogliono partecipare attivamente, sia per coloro che desiderano assistere alle gare prestigiose, per fare il tifo e lasciarsi stupire dalle prodezze sportive.Tra tutti, il weekendil lago di Santa Caterina ad Auronzo ospita la. Mentresi svolgono iper le categorie Junior dai 17 ai 18 anni e Under 23 dai 19 ai 23 anni. L’ottima organizzazione deglidel 2018 ha sicuramente giocato a favore di Auronzo, forte soprattutto del, un connubio tra sport, paesaggio e cultura consolidato nel tempo e risorsa per l’economia locale.è data anche dal fatto che solitamente le gare di canoa velocità, a questi livelli, si svolgono inche una competizione mondiale di questa disciplina si svolge. Lo slow tourism si applica alla montagna e caratterizza la filosofia delin Veneto. Qui, nel, la vacanza èche nasce da paesaggi ancora incontaminati, dove la natura è la vera protagonista.Non è la montagna delle catene alberghiere, delle piste affollate, dei grandi numeri.. Un paradiso naturale dove trovare la propria dimensione e il giusto ritmo, assaporare accoglienza e genuinità.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.