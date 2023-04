Dove trascorrere i ponti 2023 in Italia secondo Pitchup

Il 2023 è un anno fortunato per gli italiani che amano viaggiare e concedersi una piccola fuga di qualche giorno lontano dalla quotidianità. Dando uno sguardo al calendario infatti, è possibile notare come quest’anno le diverse festività cadono spesso e volentieri a ridosso del weekend, offrendo così la possibilità di organizzare una mini-vacanza di due o tre giorni alla scoperta dei luoghi più belli d’Italia.

Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa, promuove un concetto di turismo sostenibile, a stretto contatto con la natura ma senza mai rinunciare al comfort e ha selezionato una lista di strutture di glamping in Italia da prenotare per passare una vacanza rilassante immersi nella natura durante i ponti 2023.

9 aprile | Pasqua e pasquetta - Pasqua immersi nella natura tra orti e vigneti

Cirelli Farm Glamping (Abruzzo)

Sarà per il panorama mozzafiato, sarà per il vino che scorre a fiumi, ma l’atmosfera che si respira alla Cirelli Farm Glamping è proprio inebriante. Si nota già percorrendo il viale di ghiaia bianca all’ingresso, fiancheggiato da vigneti e alberi di ulivo: in questa azienda vinicola abruzzese, immersa nella pace di antichi uliveti biologici, la parola d’ordine è relax! La famiglia Cirelli non mancherà di dare agli ospiti un caloroso benvenuto in questo angolo di paradiso, dove vi aspettano l’ombra degli ulivi, la natura incontaminata, un piccolo orto e diversi animali. Nonostante la sensazione sia quella di trovarsi in mezzo alla natura selvaggia, le comodità non mancano di certo. Le tende safari in legno sono dotate di bagno privato con acqua calda, WC e doccia, e arredi moderni che includono un letto matrimoniale e un letto singolo soppalcato. Le unità dispongono di riscaldamento e aria condizionata o scaldaletto e coperte per le notti più fredde. Il Centro Visite Oasi WWF Calanchi di Atri dista soli 15 minuti di auto e c’è un itinerario pedonale ad accesso gratuito che attraversa i Calanchi della riserva, con il Mare Adriatico da un lato (a 12 chilometri) e il Gran Sasso D’Italia dall’altro (a 73 chilometri).

25 aprile | Anniversario della liberazione - Uno chalet galleggiante per un ponte romantico

Botel Diffuso Dei Laghi (Lombardia)

Ed ecco un alloggio davvero fuori dal comune, il Botel Diffuso dei Laghi è uno chalet in legno ancorato alla costa del Lago di Lugano, a circa cinque minuti di auto dal confine con la Svizzera. Questa casa galleggiante immersa nel verde e circondata dalle Alpi sorge non troppo distante dal grazioso villaggio collinare di Porto Ceresio e dal suo lungolago. Dotato di una camera da letto matrimoniale, tantissimo spazio, un bagno con doccia, una comoda zona giorno e una verandina privata con vista sul lago, il Botel è un’unità autosufficiente e off-grid ideale per una fuga romantica. L’alloggio è totalmente alimentato da pannelli solari ed è sprovvisto di cucina. Tuttavia, basta una passeggiata di 10 minuti fino a Porto Ceresio per trovare praticamente tutto ciò di cui si potrebbe avere bisogno: panetteria, edicola e gelateria; e poi tanti bar, pizzerie e ristoranti sul lungolago.

1 maggio | Festa dei lavoratori - Relax e comfort sull’isola di Procida

Ciraccio - Procida Camp & Resort (Campania)

Il Ciraccio – Procida Camp & Resort è un rifugio di lusso sull’isola di Procida: una struttura glamping situata a pochi passi dalla spiaggia di Ciraccio. Comodità e relax sono le parole d’ordine, grazie al servizio transfer dal porto dei traghetti alla struttura e alla pulizia giornaliera dell’alloggio. Il design contemporaneo delle spaziose tende safari a due piani le rende piacevoli alla vista; ma le comodità non mancano: gli alloggi dispongono di letti, un bagno con doccia e un’ampia zona giorno. Grazie all’aria condizionata, la temperatura interna si mantiene fresca anche in estate; mentre la verandina coperta all’esterno permette di godere di piacevoli cene all’aperto. Ogni unità dispone, inoltre, di un giardino privato attrezzato con una zona pranzo, comodi lettini per prendere il sole e una doccia esterna. Per iniziare la giornata con il piede giusto, viene consegnata una colazione a base di paste appena fatte, frutta e caffè. Presso il bar, invece, è possibile gustare buoni cocktail e pizze artigianali. Nel giardino in comune c’è anche una buca per il fuoco che si può usare per preparare una buona grigliata.





2 giugno | Festa della repubblica - Una mini-vacanza sostenibile in agriturismo

ecoVita Agri-Glamping (Sardegna)

Natura, comfort e sostenibilità sono i pilastri dell’ecoVita Agri-Glamping, un agriturismo nato da un progetto di sviluppo sostenibile con l’obiettivo di creare un forte legame tra uomo e natura. Situato in una splendida posizione sulle colline intorno all’incantevole città di Cagliari, questo agriturismo è totalmente immerso nel verde e si trova a breve distanza in bicicletta dalle spiagge e dalle lagune del Sarrabus. Le sistemazioni a disposizione degli ospiti sono delle spaziose e lussuose yurte in cotone dotate di pavimento in parquet. Immerse nella macchia mediterranea e con vista su un lago, le tende sono tutte arredate con letto matrimoniale e letti singoli (lenzuola e asciugamani in cotone biologico in dotazione). Ad ogni unità viene assegnato un bagno a uso esclusivo situato all’interno dell’agriturismo, e per chi ama il contatto con la natura, c’è anche una doccia esterna immersa nel verde. Le aree comuni includono una sala multifunzione dotata di angolo cottura e un patio con barbecue e forno per la pizza; trovi anche pentole e padelle per cucinare. Consuma qui i tuoi pasti, divertiti giocando a ping pong e calcio balilla, oppure semplicemente rilassati ammirando il panorama. Puoi fare colazione in terrazza, con caffè, tè, latte, pane e marmellate fatte in casa. In loco sono disponibili per l’acquisto prodotti dell’azienda agricola come frutta, verdura e uova.

15 agosto | Ferragosto - Estate toscana tra sport, sole e mare

Camping Village Rocchette (Toscana)

Camping Village Rocchette ospita una piscina di 2000 m², tre vasche idromassaggio e persino un’area con spiaggia artificiale. E ciliegina sulla torta, anche un bar a bordo piscina in cui sorseggiare una bibita fresca quando esci dall’acqua. Ti basterà attraversare una pineta per raggiungere la bella spiaggia di Rocchette, il luogo ideale per gli amanti del sole, del nuoto e dello snorkeling. Una spiaggia privata è disponibile ad un costo aggiuntivo, mentre i più attivi hanno a disposizione il centro di sport acquatici con scuola di windsurf e noleggio di paddleboard e canoe. Il Camping Village Rocchette dispone di una vasta gamma di attività e servizi: oltre alla piscina, troverai vasche idromassaggio e bagno turco, il bar a bordo piscina, beach tennis/volley, un campo da tennis, padel, ping-pong e un campo da calcetto. Inoltre, a partire da fine maggio fino a fine agosto sono previsti animazione e miniclub, area giochi e noleggio biciclette. Non dovrai preoccuparti nemmeno dei pasti: fai tappa nell’ottimo ristorante o acquista prodotti freschi nel minimarket in loco. Infine, nel punto informazioni del Camping Village Rocchette potrai prenotare escursioni nelle vicinanze per terra o per mare e uscite in mountain bike.

1 novembre | Tutti santi - L'essenza del glamping di lusso a due passi da Venezia

Glamping Canonici di San Marco (Veneto)

A soli 25 chilometri da Venezia, il Glamping Canonici di San Marco è la scelta perfetta per chi vuole esplorare tutte le meraviglie della Serenissima senza rinunciare alla comodità e alla pace di un rifugio immerso nella natura. E i comfort non mancheranno davvero al Glamping Canonici: magnifiche tende safari arredate con eleganza, con splendidi paesaggi naturali a fare da cornice. Ubicato a Mirano, sui terreni di un’antica villa veneta del XVII secolo, il Glamping Canonici è circondato da frutteti e campi di grano, ed è ben collegato con Venezia, Padova e tutte le altre numerose attrazioni della zona. La parola “glamping” è nata dall’unione di “camping” e “glamour”, queste raffinate tende vantano infatti un design personalizzato e un’atmosfera sempre diversa, nonché accessori di lusso come lenzuola pregiate, giardini privati, ampi bagni e persino bicchieri di cristallo e alberi all’interno. Sono inoltre provviste di aria condizionata e stufa a pellet, in modo da poter godere della giusta temperatura in qualsiasi periodo dell'anno.

La struttura offre anche una incantevole veranda in cui passare serate tranquille a lume di candela o sotto le stelle, nonché una cantina piena di vini locali da degustare, accompagnati da salumi locali. E se preferisci gustare qualche snack nella tua tenda, potrai anche ordinare un “picnic chic” da asporto.

8 dicembre | Immacolata - Un ponte per visitare le meraviglie della Sicilia

Camping Lilybeo Village (Sicilia)

Goditi lo splendore della Sicilia lontano dalle orde di turisti con un soggiorno al Camping Lilybeo Village, a pochi minuti da alcune spiagge sabbiose e immerso tra gli olivi e le vigne delle spianate verdeggianti dell'area di Marsala (si preannunciano assaggi di vini liquorosi). Il Camping Lilybeo Village offre una piscina all'aperto, un campo da calcio e uno da bocce, zone barbecue condivise, un parco giochi e un minimarket ricco di prodotti di prima necessità. In loco sono disponibili anche un noleggio biciclette e il Wi-Fi gratuito.

25 dicembre | Natale - Vacanze natalizie alla scoperta di Venezia e dintorni

Camping Fusina Tourist Village (Veneto)

Situato ai bordi della sua laguna e a soli 15 minuti di vaporetto da Piazza San Marco, il Camping Fusina Village ha una posizione davvero invidiabile, con un facile accesso al fiume Brenta e alle sue Ville Palladiane, Padova e Treviso. Il campeggio, progettato e costruito dal famoso architetto Carlo Scarpa, gode di una vera e propria chicca veneziana: un porticciolo privato attrezzato per ormeggio, alaggio e scivolo per diversi tipi di imbarcazioni.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.