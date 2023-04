Pasqua Lucana, lusso e autenticità

Una vacanza insolita a Borgo San Gaetano di Bernalda (MT), per vivere il piacere della buona tavola e il sapore delle tradizioni. Con il plus del servizio excellence per chi vuole concedersi una coccola in più.

Una pausa che profuma di primavera, una manciata di giorni per staccare dalle incombenze di ogni giorno e regalarsi momenti speciali: la vacanza di Pasqua finalmente quest’anno si può vivere in piena libertà. Ecco perché merita una meta originale: la Lucania.

L’antico nome della Basilicata significa “terra di luce”, e quale evento è più luminoso della Pasqua, con la natura che rinasce a nuova vita?

Tinte chiare e luce naturale sono le protagoniste delle camere, che possono ospitare due persone, per una romantica vacanza di coppia, o anche quattro persone per un soggiorno in famiglia. Il

aggiunge piccoli tocchi

al tuo soggiorno. Chi sceglie questa formula trova nella propria suite Smart TV, morbidi accappatoi in spugna e ciniglia e minibar con tutte le bevande incluse. Una coccola in più da concedersi, per rendere ancora più emozionante la vacanza a Borgo.

L’occasione è senza dubbio ghiotta per assaggiare qualcuna delle specialità del territorio, tipiche del periodo, che vengono preparate con gli squisiti prodotti locali. Tra queste troviamo la

, un dolce semplice che racchiude il gusto di una festa in famiglia, così come gli

, simbolo di rinascita. Queste specialità si possono gustare appena svegli nel lusso della sala breakfast. La prima colazione è infatti pensata come un benvenuto alla giornata e una celebrazione dei piaceri della vita a

. Il prezzo per il soggiorno a

va da 90 a 150 euro per due persone a notte, con la prima – abbondante - colazione bernaldese inclusa.

luxuryscarcedduccellini con uovo o colombella,

