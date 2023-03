Negli Orti botanici della Lombardia, risveglio di primavera, tra scienza e meraviglia

Al via iniziative pensate per grandi e piccini per ritrovare il contatto con l’elemento naturale, divertirsi all’aria aperta e approfondire, al contempo, l’attività di sperimentazione scientifica portata avanti dagli orti botanici.

L’porta con sé nuove occasioni didopo i mesi freddi. La nascita delle gemme e lo sbocciare dei fiori colorano di sfumature variopinte anche gli spazi verdi della: l’Orto botanico di Brera e l’Orto botanico “Città Studi” a Milano, L’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, il Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio, l’Orto botanico “G. E. Ghirardi” di Toscolano Maderno e l’Orto botanico di Pavia, con iniziative pensate per grandi e piccini, diventano lo scenario perfetto per ritrovare ile approfondire, al contempo, l’attività diportata avanti dagli orti botanici.“Gli Orti e i Giardini botanici – afferma– sanno sempre come stupire i visitatori: oasi urbane di biodiversità, ricchi di collezioni e specie vegetali più o meno rare, propongono sempre ai visitatori esperienze immersive nella natura, nella scienza e nella bellezza. Inoltre all’interno dei nostri sei Orti botanici ci aspetta una stagione ricca di eventi come, ad esempio, le iniziative per il 250° anniversario dell’Orto botanico di Pavia e il 50° dell’Orto botanico di Bergamo ‘Lorenzo Rota’. Il consiglio è quello di consultare periodicamente il nostro sito, costantemente aggiornato con tutti gli appuntamenti in programma.”Le fioriture primaverili negli Orti botanici della Lombardia stanno regalando una grande varietà di colori e profumi. Presso l’a Milano è possibile ammirare, tra gli altri, l’azzurro vivido dei fiori della Brunnera macrophylla, l’arancione acceso della Calendula officinalis e il rosa delicato della Magnolia x soulangeana. L’inebria i nasi dei visitatori con il profumo del Rosmarinum officinalis, mentre il Berberis acquifolium Tintoria tinge di giallo l’ambiente circostante, reso romantico dai ciliegi in fiore. La sezione di Città Alta dell’stupisce anche i più curiosi con la pianta carnivora Sarracenia x stevensii, dalla forma insolita, mentre i tulipani e la Vinca major creano un quadro dai colori variopinti. Sfumature di giallo, bianco e azzurro si trovano invece all’, grazie ai fiori di Narcissus 'Ice Follies' e Iridodictyum 'Katharine Hodgkin'., l’è aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 16.30 (dal 1°aprile dalle 10 alle 18), mentre l’è aperto da martedì a giovedì dalle 10 alle 17 e il venerdì dalle 10 alle 16. La sezione di Città Alta dell’è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 17; la sezione di Astino sarà visitabile invece dal 1° aprile, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. È possibile visitare l’il sabato e la domenica, dalle 10 alle 18. Infine, l’e ilriprenderanno le attività più avanti, con l’arrivo della stagione più calda.

